  1. Законодательство

Рада усилила социальную защиту семей полицейских, погибших или пропавших без вести при особых обстоятельствах

13:16, 17 декабря 2025
Верховная Рада приняла законопроект о соцзащите членов семьи полицейского, который во время исполнения служебных обязанностей погиб или признан судом безвестно отсутствующим.
Рада усилила социальную защиту семей полицейских, погибших или пропавших без вести при особых обстоятельствах
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона 13649 о внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» относительно особенностей социальной защиты членов семьи полицейского, который при выполнении служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) либо признан судом безвестно отсутствующим или пропал без вести при особых обстоятельствах.

Как указали в парламенте, целью закона является обеспечение эффективности практической реализации положений Закона Украины «О Национальной полиции», касающихся социальной защиты членов семьи полицейского, который при выполнении служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) либо признан судом безвестно отсутствующим или пропал без вести при особых обстоятельствах.

Законом внесены соответствующие изменения в Закон Украины «О Национальной полиции», в частности:

  • Закон дополнен новой статьей 93-1, которой семьям полицейских, погибших (умерших), пропавших без вести либо признанных судом безвестно отсутствующими при выполнении служебных обязанностей, предоставляется право пользоваться льготами, гарантиями и компенсациями, предусмотренными законодательством, при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, а также установлены полномочия Правительства утверждать образец такого удостоверения;
  • изменениями в статью 95 Закона за членами семей полицейских, в частности супругой (супругом), детьми до 18 лет, а в случае их обучения в учреждениях высшего образования — до 23 лет, закрепляется право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения Министерства внутренних дел Украины;
  • изменениями в статью 103 Закона детям полицейских, погибших (умерших), пропавших без вести либо признанных судом безвестно отсутствующими при выполнении служебных обязанностей, предоставляется возможность поступления вне конкурса в учебные заведения Украины для обучения за счет средств государственного и местных бюджетов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины полиция война защита льготы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]