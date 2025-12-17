Рада усилила социальную защиту семей полицейских, погибших или пропавших без вести при особых обстоятельствах

Верховная Рада приняла законопроект о соцзащите членов семьи полицейского, который во время исполнения служебных обязанностей погиб или признан судом безвестно отсутствующим.

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона 13649 о внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» относительно особенностей социальной защиты членов семьи полицейского, который при выполнении служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) либо признан судом безвестно отсутствующим или пропал без вести при особых обстоятельствах.

Как указали в парламенте, целью закона является обеспечение эффективности практической реализации положений Закона Украины «О Национальной полиции», касающихся социальной защиты членов семьи полицейского, который при выполнении служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) либо признан судом безвестно отсутствующим или пропал без вести при особых обстоятельствах.

Законом внесены соответствующие изменения в Закон Украины «О Национальной полиции», в частности:

Закон дополнен новой статьей 93-1, которой семьям полицейских, погибших (умерших), пропавших без вести либо признанных судом безвестно отсутствующими при выполнении служебных обязанностей, предоставляется право пользоваться льготами, гарантиями и компенсациями, предусмотренными законодательством, при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, а также установлены полномочия Правительства утверждать образец такого удостоверения;

изменениями в статью 95 Закона за членами семей полицейских, в частности супругой (супругом), детьми до 18 лет, а в случае их обучения в учреждениях высшего образования — до 23 лет, закрепляется право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения Министерства внутренних дел Украины;

изменениями в статью 103 Закона детям полицейских, погибших (умерших), пропавших без вести либо признанных судом безвестно отсутствующими при выполнении служебных обязанностей, предоставляется возможность поступления вне конкурса в учебные заведения Украины для обучения за счет средств государственного и местных бюджетов.

