Призначення 453 суддів за півтора року — Україна виконала ключовий індикатор Ukraine Facility

11:12, 17 грудня 2025
Завершення конкурсного добору та підписання указів дозволили відновити кадрову спроможність судової системи і виконати структурний індикатор ЄС.
Україна відновлює кадрову спроможність судової системи та виконує одне з принципових зобов’язань перед Євросоюзом у межах програми Ukraine Facility.

Так, з травня 2024 року по грудень 2025 року в Україні було призначено 453 судді, що дозволило перевищити мінімально необхідний поріг і повністю виконати індикатор 3.1 Плану України.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав фінальні укази про призначення суддів. Цим він завершив формування необхідного обсягу кадрових рішень у межах реформи підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади.

Відновлення кадрового потенціалу судової системи здійснювалося відповідно до оновленого законодавства, яке передбачає:

  • спрощені етапи добору та скорочені періоди підготовки;
  • застосування оприлюднених критеріїв професійної компетентності та доброчесності;
  • залучення Громадської ради доброчесності до перевірки кандидатів у визначених законом випадках.

За результатами конкурсів до місцевих судів, апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду (ВАКС):

  • Вища кваліфікаційна комісія судів України (ВККС) провела добір та кваліфікаційне оцінювання;
  • Вища рада правосуддя ухвалила рішення про призначення;
  • Президент України підписав відповідні укази.

У підсумку з травня 2024 року по грудень 2025 року було призначено 453 судді, що перевищує мінімальний необхідний поріг. Такий результат демонструє спроможність судової системи України здійснювати кадрове посилення у необхідних масштабах та є однією з умов для подальшої стабільної фінансової підтримки в межах Ukraine Facility.

В Мінекономіки пояснили, чому відновлення кадрового потенціалу судової системи важливе:

  • зміцнення судової спроможності та пришвидшення розгляду справ;
  • підтримка антикорупційної інфраструктури, зокрема через окремий конкурс до ВАКС;
  • виконання міжнародних зобов’язань у межах Плану України;
  • продовження системної реформи судової системи та забезпечення доступу до правосуддя;
  • підвищення прозорості і довіри до судової системи.

«Індикатори у сфері права та реформування судової системи — серед найбільш принципових та пріоритетних для ЄС. Їхнє виконання є прямим свідченням того, як рухається реформа правосуддя і наскільки системно Україна імплементує європейські стандарти. Виконання індикатора 3.1 стало можливим завдяки злагодженій роботі всіх інституцій — ВККС, Вищої ради правосуддя, Офісу Президента та Міністерства юстиції. Ми дякуємо всім, хто сприяв досягненню цього результату», — наголосила заступниця міністра економіки Дарія Марчак.

