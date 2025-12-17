  1. В Украине
Назначение 453 судей за полтора года — Украина выполнила ключевой индикатор Ukraine Facility

11:12, 17 декабря 2025
Завершение конкурсного отбора и подписание указов позволили восстановить кадровую состоятельность судебной системы и выполнить структурный индикатор ЕС.
Украина восстанавливает кадровую состоятельность судебной системы и выполняет одно из принципиальных обязательств перед Евросоюзом в рамках программы Ukraine Facility.

Так, с мая 2024 года по декабрь 2025 года в Украине было назначено 453 судьи, что позволило превысить минимально необходимый порог и полностью выполнить индикатор 3.1 Плана Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал финальные указы о назначении судей. Этим он завершил формирование необходимого объема кадровых решений в рамках реформы подотчетности, добропорядочности и профессионализма судебной власти.

Восстановление кадрового потенциала судебной системы осуществлялось в соответствии с обновленным законодательством, которое предусматривает:

  • упрощенные этапы отбора и сокращенные периоды подготовки;
  • применение обнародованных критериев профессиональной компетентности и добропорядочности;
  • привлечение Общественного совета добропорядочности к проверке кандидатов в предусмотренных законом случаях.

По результатам конкурсов в местные суды, апелляционные суды и Высший антикоррупционный суд (ВАКС):

  • Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) провела отбор и квалификационную оценку;
  • Высший совет правосудия принял решение о назначении;
  • Президент Украины подписал соответствующие указы.

В итоге с мая 2024 года по декабрь 2025 года было назначено 453 судьи, что превышает минимальный необходимый порог. Такой результат демонстрирует способность судебной системы Украины осуществлять кадровое усиление в необходимых масштабах и является одним из условий для дальнейшей стабильной финансовой поддержки в рамках Ukraine Facility.

В Минэкономики уточнили, почему восстановление кадрового потенциала судебной системы важно:

  • укрепление судебной состоятельности и ускорение рассмотрения дел;
  • поддержка антикоррупционной инфраструктуры, в частности через отдельный конкурс в ВАКС;
  • выполнение международных обязательств в рамках Плана Украины;
  • продолжение системной реформы судебной системы и обеспечение доступа к правосудию;
  • повышение прозрачности и доверия к судебной системе.

«Индикаторы в сфере права и реформирования судебной системы — одни из наиболее принципиальных и приоритетных для ЕС. Их выполнение является прямым свидетельством того, как продвигается реформа правосудия и насколько системно Украина имплементирует европейские стандарты. Выполнение индикатора 3.1 стало возможным благодаря слаженной работе всех институций — ВККС, Высшего совета правосудия, Офиса Президента и Министерства юстиции. Мы благодарим всех, кто способствовал достижению этого результата», — подчеркнула заместитель министра экономики Дарья Марчак.

