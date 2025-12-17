В Офісі Президента прокоментували створення мережі спеціальних центрів підготовки до нацспротиву

Підготовку проходитимуть різні категорії громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13347 розроблений з метою вдосконалення законодавства у сфері національного спротиву та набуття знань, практичних вмінь і навичок, необхідних для захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Як зазначили у парламенті, документом пропонується перехід від загальновійськової підготовки до системної підготовки громадян до національного спротиву в закладах освіти та створення спеціалізованих центрів підготовки.

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук наголосила, що незалежно від того, як і коли настане мир, Україна потребує ефективної та системної підготовки цивільних громадян до захисту держави.

Законопроєктом передбачено, що підготовку проходитимуть різні категорії громадян — як чоловіки, так і жінки. Навчання відбуватиметься як на добровільній основі, так і в межах освітніх програм.

Підготовка здійснюватиметься на базі спеціальних Центрів, які планують розгорнути по всій території країни. Керівниками та інструкторами таких Центрів мають стати ветерани з бойовим досвідом.

Документ також надає Центрам підготовки право користуватися майном державних і місцевих органів влади, військових частин та громадських організацій, а також створювати стрільбища і використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

Як зазначила Ірина Верещук: «Система підготовки до національного спротиву – це не про війну. Це про готовність цивільних громадян посильно чинити опір ворогу».

