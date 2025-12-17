В Офисе Президента прокомментировали создание сети специальных центров подготовки к нацсопротивлению
Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект № 13347, разработанный с целью совершенствования законодательства в сфере национального сопротивления и приобретения знаний, практических умений и навыков, необходимых для защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.
Как отметили в парламенте, документом предлагается переход от общевойсковой подготовки к системной подготовке граждан к национальному сопротивлению в учреждениях образования и создание специализированных центров подготовки.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук подчеркнула, что независимо от того, как и когда наступит мир, Украина нуждается в эффективной и системной подготовке гражданского населения к защите государства.
Законопроектом предусмотрено, что подготовку будут проходить различные категории граждан — как мужчины, так и женщины. Обучение будет проходить как на добровольной основе, так и в рамках образовательных программ.
Подготовка будет осуществляться на базе специальных Центров, которые планируют развернуть по всей территории страны. Руководителями и инструкторами таких Центров должны стать ветераны с боевым опытом.
Документ также предоставляет Центрам подготовки право пользоваться имуществом государственных и местных органов власти, воинских частей и общественных организаций, а также создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие в учебных целях.
Как отметила Ирина Верещук: «Система подготовки к национальному сопротивлению — это не о войне. Это о готовности гражданского населения по мере сил оказывать сопротивление врагу».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.