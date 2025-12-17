  1. В Украине
  2. / Законодательство

В Офисе Президента прокомментировали создание сети специальных центров подготовки к нацсопротивлению

10:54, 17 декабря 2025
Подготовку будут проходить разные категории граждан, с охватом как мужчин, так и женщин.
В Офисе Президента прокомментировали создание сети специальных центров подготовки к нацсопротивлению
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект № 13347, разработанный с целью совершенствования законодательства в сфере национального сопротивления и приобретения знаний, практических умений и навыков, необходимых для защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Как отметили в парламенте, документом предлагается переход от общевойсковой подготовки к системной подготовке граждан к национальному сопротивлению в учреждениях образования и создание специализированных центров подготовки.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук подчеркнула, что независимо от того, как и когда наступит мир, Украина нуждается в эффективной и системной подготовке гражданского населения к защите государства.

Законопроектом предусмотрено, что подготовку будут проходить различные категории граждан — как мужчины, так и женщины. Обучение будет проходить как на добровольной основе, так и в рамках образовательных программ.

Подготовка будет осуществляться на базе специальных Центров, которые планируют развернуть по всей территории страны. Руководителями и инструкторами таких Центров должны стать ветераны с боевым опытом.

Документ также предоставляет Центрам подготовки право пользоваться имуществом государственных и местных органов власти, воинских частей и общественных организаций, а также создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие в учебных целях.

Как отметила Ирина Верещук: «Система подготовки к национальному сопротивлению — это не о войне. Это о готовности гражданского населения по мере сил оказывать сопротивление врагу».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект война офис президента

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]