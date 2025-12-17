  1. В Україні

Комісія допустила до участі у конкурсі на посаду голови Держмитниці 38 осіб

13:06, 17 грудня 2025
38 кандидатів допустили до участі у конкурсному відборі на посаду голови Державної митної служби.
Комісія допустила до участі у конкурсі на посаду голови Держмитниці 38 осіб
Фото: finclub.net
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», на конкурс на керівника Державної митної служби подали документи 43 кандидати.

17 грудня Конкурсна комісія допустила до участі у конкурсному відборі 38 осіб. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

4 кандидатам відмовили в допуску через невідповідність вимогам.

Списки допущених і недопущених кандидатів буде опубліковано на Урядовому порталі.

митниця

