Комісія допустила до участі у конкурсі на посаду голови Держмитниці 38 осіб

38 кандидатів допустили до участі у конкурсному відборі на посаду голови Державної митної служби.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», на конкурс на керівника Державної митної служби подали документи 43 кандидати.

17 грудня Конкурсна комісія допустила до участі у конкурсному відборі 38 осіб. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

4 кандидатам відмовили в допуску через невідповідність вимогам.

Списки допущених і недопущених кандидатів буде опубліковано на Урядовому порталі.

