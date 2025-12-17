Комиссия допустила к участию в конкурсе на должность главы Гостаможслужбы 38 человек
13:06, 17 декабря 2025
38 кандидатов допущены к участию в конкурсном отборе на должность главы Государственной таможенной службы.
Фото: finclub.net
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», на конкурс на руководителя Государственной таможенной службы подали документы 43 кандидата.
17 декабря конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсном отборе 38 человек. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Четырем кандидатам отказали в допуске из-за несоответствия требованиям.
Списки допущенных и недопущенных кандидатов будут опубликованы на Правительственном портале.
