Комиссия допустила к участию в конкурсе на должность главы Гостаможслужбы 38 человек

13:06, 17 декабря 2025
38 кандидатов допущены к участию в конкурсном отборе на должность главы Государственной таможенной службы.
Фото: finclub.net
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», на конкурс на руководителя Государственной таможенной службы подали документы 43 кандидата.

17 декабря конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсном отборе 38 человек. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Четырем кандидатам отказали в допуске из-за несоответствия требованиям.

Списки допущенных и недопущенных кандидатов будут опубликованы на Правительственном портале.

таможня

