Конкурс на должность главы Гостаможслужбы — 42 кандидата подали документы

Опубликован список кандидатов на должность главы Государственной таможенной службы.

Фото: railinsider.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На конкурс на руководителя Государственной таможенной службы подали документы 43 кандидата. Перечень кандидатов обнародован на Правительственном портале.

Конкурсная комиссия 17 декабря проведет заседание, на котором рассмотрит поданные для участия в конкурсе документы и определит лиц, которые будут допущены к конкурсному отбору.

Кандидаты на должность главы Государственной таможенной службы:

Савченко Я. А. Федоришин О. А. Баранов А. П. Мирошниченко М. И. Мандзий О. М. Буялский С. В. Чорнецкая Г. Ю. Заник Ю. М. Суворов В. В. Корх О. М. Меньшиков Д. О. Керезвас И. А. Яромий И. В. Бережнюк И. Г. Станишовский А. С. Сыч П. В. Даментов Р. В. Черкунов О. В. Ильницкий В. О. Забавский Д. О. Свительская М. А. Буряк Т. В. Бойко О. В. Гармаш Е. В. Нижников И. М. Кузюра В. М. Денисовец В. В. Гордецкий К. И. Свидзинский В. В. Соколова Л. В. Липинский В. В. Почтова Л. Д. Марченко М. В. Хилковский О. О. Кавалер И. В. Балуев С. С. Комирный А. В. Серенков Я. О. Юрченко Т. П. Овсянников О. В. Буртовой М. О. Скриль О. К.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.