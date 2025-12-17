  1. В Украине

Конкурс на должность главы Гостаможслужбы — 42 кандидата подали документы

09:42, 17 декабря 2025
Опубликован список кандидатов на должность главы Государственной таможенной службы.
Фото: railinsider.com.ua
На конкурс на руководителя Государственной таможенной службы подали документы 43 кандидата. Перечень кандидатов обнародован на Правительственном портале.

Конкурсная комиссия 17 декабря проведет заседание, на котором рассмотрит поданные для участия в конкурсе документы и определит лиц, которые будут допущены к конкурсному отбору.

Кандидаты на должность главы Государственной таможенной службы:

  1. Савченко Я. А.
  2. Федоришин О. А.
  3. Баранов А. П.
  4. Мирошниченко М. И.
  5. Мандзий О. М.
  6. Буялский С. В.
  7. Чорнецкая Г. Ю.
  8. Заник Ю. М.
  9. Суворов В. В.
  10. Корх О. М.
  11. Меньшиков Д. О.
  12. Керезвас И. А.
  13. Яромий И. В.
  14. Бережнюк И. Г.
  15. Станишовский А. С.
  16. Сыч П. В.
  17. Даментов Р. В.
  18. Черкунов О. В.
  19. Ильницкий В. О.
  20. Забавский Д. О.
  21. Свительская М. А.
  22. Буряк Т. В.
  23. Бойко О. В.
  24. Гармаш Е. В.
  25. Нижников И. М.
  26. Кузюра В. М.
  27. Денисовец В. В.
  28. Гордецкий К. И.
  29. Свидзинский В. В.
  30. Соколова Л. В.
  31. Липинский В. В.
  32. Почтова Л. Д.
  33. Марченко М. В.
  34. Хилковский О. О.
  35. Кавалер И. В.
  36. Балуев С. С.
  37. Комирный А. В.
  38. Серенков Я. О.
  39. Юрченко Т. П.
  40. Овсянников О. В.
  41. Буртовой М. О.
  42. Скриль О. К.

