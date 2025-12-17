Конкурс на должность главы Гостаможслужбы — 42 кандидата подали документы
09:42, 17 декабря 2025
Опубликован список кандидатов на должность главы Государственной таможенной службы.
Фото: railinsider.com.ua
На конкурс на руководителя Государственной таможенной службы подали документы 43 кандидата. Перечень кандидатов обнародован на Правительственном портале.
Конкурсная комиссия 17 декабря проведет заседание, на котором рассмотрит поданные для участия в конкурсе документы и определит лиц, которые будут допущены к конкурсному отбору.
Кандидаты на должность главы Государственной таможенной службы:
- Савченко Я. А.
- Федоришин О. А.
- Баранов А. П.
- Мирошниченко М. И.
- Мандзий О. М.
- Буялский С. В.
- Чорнецкая Г. Ю.
- Заник Ю. М.
- Суворов В. В.
- Корх О. М.
- Меньшиков Д. О.
- Керезвас И. А.
- Яромий И. В.
- Бережнюк И. Г.
- Станишовский А. С.
- Сыч П. В.
- Даментов Р. В.
- Черкунов О. В.
- Ильницкий В. О.
- Забавский Д. О.
- Свительская М. А.
- Буряк Т. В.
- Бойко О. В.
- Гармаш Е. В.
- Нижников И. М.
- Кузюра В. М.
- Денисовец В. В.
- Гордецкий К. И.
- Свидзинский В. В.
- Соколова Л. В.
- Липинский В. В.
- Почтова Л. Д.
- Марченко М. В.
- Хилковский О. О.
- Кавалер И. В.
- Балуев С. С.
- Комирный А. В.
- Серенков Я. О.
- Юрченко Т. П.
- Овсянников О. В.
- Буртовой М. О.
- Скриль О. К.
