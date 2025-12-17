Конкурс на посаду голови Держмитниці — 42 кандидати подали документи

Оприлюднили список кандидатів на посаду голови Державної митної служби.

Фото: railinsider.com.ua

На конкурс на керівника Державної митної служби подали документи 43 кандидати. Перелік кандидатів оприлюднили на Урядовому порталі.

Конкурсна комісія 17 грудня проведе засідання, на якому розгляне подані для участі у конкурсі документи і визначить осіб, які будуть допущені до конкурсного відбору.

Кандидати на посаду голови Державної митної служби:

Савченко Я. О. Федоришин О. О. Баранов А. П. Мірошніченко М. І. Мандзій О. М. Буяльський С. В. Чорнуцька Г. Ю. Занік Ю. М. Суворов В. В. Корх О. М. Меньшиков Д. О. Керезвас І. А. Яромій І. В. Бережнюк І. Г. Станішовський А. С. Сич П. В. Даменцов Р. В. Черкунов О. В. Ільницький В. О. Забавський Д. О. Світельська М. А. Буряк Т. В. Бойко О. В. Гармаш Є. В. Ніжніков І. М. Кузюра В. М. Денисовець В. В. Гордецький К. І. Свідзінський В. В. Соколова Л. В. Ліпинський В. В. Почтова Л. Д. Марченко М. В. Хілковський О. О. Кавалер І. В. Балуєв С. С. Комірний А. В. Серенков Я. О. Юрченко Т. П. Овсянніков О. В. Буртовий М. О. Скриль О. К.

