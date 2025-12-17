Конкурс на посаду голови Держмитниці — 42 кандидати подали документи
09:42, 17 грудня 2025
Оприлюднили список кандидатів на посаду голови Державної митної служби.
Фото: railinsider.com.ua
На конкурс на керівника Державної митної служби подали документи 43 кандидати. Перелік кандидатів оприлюднили на Урядовому порталі.
Конкурсна комісія 17 грудня проведе засідання, на якому розгляне подані для участі у конкурсі документи і визначить осіб, які будуть допущені до конкурсного відбору.
Кандидати на посаду голови Державної митної служби:
- Савченко Я. О.
- Федоришин О. О.
- Баранов А. П.
- Мірошніченко М. І.
- Мандзій О. М.
- Буяльський С. В.
- Чорнуцька Г. Ю.
- Занік Ю. М.
- Суворов В. В.
- Корх О. М.
- Меньшиков Д. О.
- Керезвас І. А.
- Яромій І. В.
- Бережнюк І. Г.
- Станішовський А. С.
- Сич П. В.
- Даменцов Р. В.
- Черкунов О. В.
- Ільницький В. О.
- Забавський Д. О.
- Світельська М. А.
- Буряк Т. В.
- Бойко О. В.
- Гармаш Є. В.
- Ніжніков І. М.
- Кузюра В. М.
- Денисовець В. В.
- Гордецький К. І.
- Свідзінський В. В.
- Соколова Л. В.
- Ліпинський В. В.
- Почтова Л. Д.
- Марченко М. В.
- Хілковський О. О.
- Кавалер І. В.
- Балуєв С. С.
- Комірний А. В.
- Серенков Я. О.
- Юрченко Т. П.
- Овсянніков О. В.
- Буртовий М. О.
- Скриль О. К.
