Парламент підтримав законопроєкт про обов’язкове звітування міністрів при звільненні з посади

11:58, 17 грудня 2025
Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому проєкт закону про порядок призначення на посади членів Кабінету Міністрів.
Верховна Рада прийняла законопроєкт 3195, що удосконалює порядок призначення та звільнення членів Кабінету Міністрів.

Документ зобов'язує членів уряду звітувати про свою роботу при звільненні – на засіданні комітету та на пленарному засіданні. Письмовий звіт стає обов’язковою умовою для подання заяви про відставку.

Законопроєктом:

- врегульовано порядок призначення на посади членів Кабінету Міністрів України;

- визначено особливості припинення повноважень члена Кабінету Міністрів України у зв’язку з поданням ним заяви про відставку або внесенням Президентом України чи Прем’єр-міністром України подання про його звільнення;

- закріплено обов’язок члена Кабінету Міністрів України бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого була його заява про відставку) на засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належить попередній розгляд питання про звільнення відповідного члена Кабінету Міністрів України з посади, та на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Як раніше розповідала «Судово-юриядична газета», Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховна Рада на своєму засіданні розглянув пропозиції та поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроєкту № 3195, та за наслідками розгляду рекомендував парламенту прийняти даний законопроект в другому читанні та в цілому.

