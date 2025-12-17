  1. Законодательство

Парламент поддержал законопроект об обязательной отчетности министров при увольнении с должности

11:58, 17 декабря 2025
Верховная Рада приняла во втором чтении и целом проект закона о порядке назначения на должности членов Кабинета Министров.
Парламент поддержал законопроект об обязательной отчетности министров при увольнении с должности
Верховная Рада приняла законопроект 3195, который совершенствует порядок назначения и освобождения от должности членов Кабинета Министров.

Документ обязывает членов правительства отчитываться о своей работе при увольнении — на заседании комитета и на пленарном заседании. Письменный отчет становится обязательным условием для подачи заявления об отставке.

Законопроектом:

  • урегулирован порядок назначения на должности членов Кабинета Министров Украины;
  • определены особенности прекращения полномочий члена Кабинета Министров Украины в связи с подачей им заявления об отставке либо внесением Президентом Украины или Премьер-министром Украины представления о его освобождении;
  • закреплена обязанность члена Кабинета Министров Украины присутствовать и отчитываться о выполненной работе при рассмотрении вопроса о его освобождении от должности (основанием которого было его заявление об отставке) на заседании комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относится предварительное рассмотрение вопроса об освобождении соответствующего члена Кабинета Министров Украины с должности, а также на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады на своем заседании рассмотрел предложения и поправки, поступившие от субъектов права законодательной инициативы к законопроекту № 3195, и по итогам рассмотрения рекомендовал парламенту принять данный законопроект во втором чтении и в целом.

