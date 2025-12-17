Іноземцям, які проходять службу в ЗСУ, визначили правила оформлення посвідок на тимчасове проживання

Рада підтримала законопроєкт про правовий статус і медичне забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у складі ЗСУ.

Фото: Ганна Кир

Верховна Рада України 17 грудня прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт 14052 про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства.

Як вказують у парламенті, закон передбачає актуалізацію правового регулювання питань документування іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби, приведення законодавства у відповідність до принципів рівності та справедливості шляхом поширення окремих соціальних гарантій на іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у складі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України.

Законом внесено зміни до законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України» та «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Змінами до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», зокрема, передбачається:

документувати іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України, посвідками на тимчасове проживання на період дії контракту про проходження військової служби та протягом трьох місяців після його припинення (розірвання), окрім визначених випадків припинення (розірвання) контракту;

визначити перелік документів, на підставі яких видаватиметься посвідка на тимчасове проживання для вищезазначених осіб;

можливість для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби в Україні, подавати для отримання посвідки на тимчасове проживання паспортний документ, термін дії якого закінчився або який підлягає обміну, у разі якщо за отриманням нового документа особа зобов’язана звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт збройної агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.

Законом також передбачається визначити строки звернення за оформленням посвідки на тимчасове проживання іноземцями та особами без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби до прийняття цього Закону – протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Змінами до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України» передбачається скоротити строк набрання чинності зазначеним законом (до трьох місяців), а також термін виконання Кабінетом Міністрів доручення для прийняття відповідних нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації, підготовки і подання необхідних проєктів законів (до трьох місяців). Крім того, у Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» встановлюється норма, згідно з якою його дія не поширюватиметься на іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, крім положень, що стосуються грошового забезпечення, медичного забезпечення та надання відпусток військовослужбовцям.

