Иностранцам, проходящим службу в ВСУ, определили правила оформления удостоверений на временное проживание

Рада поддержала законопроект о правовом статусе и медицинском обеспечении иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в составе ВСУ.

Фото: Анна Кир

Верховная Рада Украины 17 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект 14052 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового статуса и медицинского обеспечения военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства.

Как указывают в парламенте, закон предусматривает актуализацию правового регулирования вопросов документирования иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы, приведение законодательства в соответствие с принципами равенства и справедливости путем распространения отдельных социальных гарантий на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в составе Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Национальной гвардии Украины.

Законом внесены изменения в законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины» и «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей».

Изменениями в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», в частности, предусматривается:

документировать иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины, удостоверениями на временное проживание на период действия контракта о прохождении военной службы и в течение трех месяцев после его прекращения (расторжения), за исключением определенных случаев прекращения (расторжения) контракта;

определить перечень документов, на основании которых будет выдаваться удостоверение на временное проживание для вышеуказанных лиц;

возможность для иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Украине, подавать для получения удостоверения на временное проживание паспортный документ, срок действия которого истек или который подлежит обмену, в случае если для получения нового документа лицо обязано обратиться в органы государственной власти страны гражданской принадлежности или страны предыдущего постоянного проживания, если такая страна совершила акт вооруженной агрессии против Украины или не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Законом также предусматривается определить сроки обращения за оформлением удостоверения на временное проживание иностранцами и лицами без гражданства, которые заключили контракт о прохождении военной службы до принятия этого Закона, — в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного Закона.

Изменениями в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины» предусматривается сократить срок вступления в силу указанного закона (до трех месяцев), а также срок выполнения Кабинетом Министров поручения по принятию соответствующих нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации, подготовке и подаче необходимых проектов законов (до трех месяцев). Кроме того, в Законе Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» устанавливается норма, согласно которой его действие не будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, кроме положений, касающихся денежного обеспечения, медицинского обеспечения и предоставления отпусков военнослужащим.

