  1. Законодательство

Иностранцам, проходящим службу в ВСУ, определили правила оформления удостоверений на временное проживание

12:58, 17 декабря 2025
Рада поддержала законопроект о правовом статусе и медицинском обеспечении иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в составе ВСУ.
Иностранцам, проходящим службу в ВСУ, определили правила оформления удостоверений на временное проживание
Фото: Анна Кир
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада Украины 17 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект 14052 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового статуса и медицинского обеспечения военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства.

Как указывают в парламенте, закон предусматривает актуализацию правового регулирования вопросов документирования иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы, приведение законодательства в соответствие с принципами равенства и справедливости путем распространения отдельных социальных гарантий на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в составе Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Национальной гвардии Украины.

Законом внесены изменения в законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины» и «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей».

Изменениями в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», в частности, предусматривается:

  • документировать иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины, удостоверениями на временное проживание на период действия контракта о прохождении военной службы и в течение трех месяцев после его прекращения (расторжения), за исключением определенных случаев прекращения (расторжения) контракта;
  • определить перечень документов, на основании которых будет выдаваться удостоверение на временное проживание для вышеуказанных лиц;
  • возможность для иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Украине, подавать для получения удостоверения на временное проживание паспортный документ, срок действия которого истек или который подлежит обмену, в случае если для получения нового документа лицо обязано обратиться в органы государственной власти страны гражданской принадлежности или страны предыдущего постоянного проживания, если такая страна совершила акт вооруженной агрессии против Украины или не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Законом также предусматривается определить сроки обращения за оформлением удостоверения на временное проживание иностранцами и лицами без гражданства, которые заключили контракт о прохождении военной службы до принятия этого Закона, — в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного Закона.

Изменениями в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины» предусматривается сократить срок вступления в силу указанного закона (до трех месяцев), а также срок выполнения Кабинетом Министров поручения по принятию соответствующих нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации, подготовке и подаче необходимых проектов законов (до трех месяцев). Кроме того, в Законе Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» устанавливается норма, согласно которой его действие не будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, кроме положений, касающихся денежного обеспечения, медицинского обеспечения и предоставления отпусков военнослужащим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины армия документы Госмиграционная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]