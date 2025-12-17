В Євросоюзі визначатимуть розмір компенсацій українцям за 13 категоріями збитків

Новостворена Міжнародна компенсаційна комісія розгляне понад 85 тисяч заяв українців і визначить суми виплат за шкоду, завдану агресією РФ.

У Європейському Союзі створено новий міжнародний механізм, який визначатиме розміри компенсацій українцям за моральні та матеріальні збитки, завдані Росією внаслідок збройної агресії. Йдеться, зокрема, про компенсації за смерть рідних, катування, сексуальне насильство, депортацію, позбавлення волі, вимушену еміграцію та зруйноване житло.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Гаазі міністр закордонних справ Андрій Сибіга підписав від імені України Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії.

Вона стане наступним елементом екосистеми Міжнародного реєстру збитків (RD4U).

Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк зазначила, що станом на сьогодні до Реєстру вже подано понад 85 тисяч заяв від постраждалих українців. Комісія розглядатиме ці заяви та визначатиме конкретні суми компенсацій для фізичних осіб, бізнесу та держави Україна.

Заяви приймаються за 13 категоріями:

Вимушене внутрішнє переміщення. Смерть близького члена сім’ї. Зникнення безвісти близького члена сім’ї. Серйозні тілесні ушкодження. Сексуальне насильство. Катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання. Позбавлення волі. Примусова праця або служба. Насильницьке переміщення чи депортація дітей і дорослих. Пошкодження або знищення житлової нерухомості. Пошкодження або знищення нежитлової нерухомості. Втрата доступу чи контролю над нерухомістю на тимчасово окупованих територіях. Інші види шкоди, що поступово додаються.

Для початку роботи Комісії необхідно, щоб Конвенцію ратифікували щонайменше 25 держав. Очікується, що за оптимістичним сценарієм перші рішення про виплати можуть бути ухвалені у другій половині 2027 року.

Виплати здійснюватимуться зі спеціального Компенсаційного фонду, створення якого стане фінальним етапом запуску всієї системи. Первинно передбачалося, що джерелом коштів стануть репарації від Росії, однак через ризик багаторічних затримок у ЄС почали шукати альтернативні фінансові механізми.

Зокрема, Єврокомісія запропонувала Україні так званий репараційний кредит обсягом 140 млрд євро, забезпечений замороженими активами Центрального банку РФ. За цим планом Росія зможе претендувати на повернення коштів лише після завершення війни та виплати повноцінних репарацій.

За оцінками, близько 260 млрд євро російських валютних резервів були заморожені західними країнами ще у 2022 році. З них приблизно 183 млрд євро зберігаються в міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії, ще близько 25 млрд євро — у приватних банках Франції, Бельгії, Швеції, Кіпру та Німеччини. Решта активів розміщені у Люксембурзі, Швейцарії, Великій Британії, США та Канаді.

