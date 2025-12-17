В Евросоюзе будут определять размер компенсаций украинцам по 13 категориям ущерба

Новосозданная Международная компенсационная комиссия рассмотрит более 85 тысяч заявлений украинцев и определит суммы выплат за ущерб, причинённый агрессией РФ. В Европейском Союзе будут определять размер компенсаций украинцам по 13 категориям ущерба

Фото: ANP / AFP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Европейском Союзе создан новый международный механизм, который будет определять размеры компенсаций украинцам за моральный и материальный ущерб, причиненный Россией в результате вооруженной агрессии. Речь идет, в частности, о компенсациях за смерть родственников, пытки, сексуальное насилие, депортацию, лишение свободы, вынужденную эмиграцию и разрушенное жилье.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Гааге министр иностранных дел Андрей Сибига подписал от имени Украины Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии.

Она станет следующим элементом экосистемы Международного реестра ущерба (RD4U).

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк отметила, что по состоянию на сегодняшний день в Реестр уже подано более 85 тысяч заявлений от пострадавших украинцев. Комиссия будет рассматривать эти заявления и определять конкретные суммы компенсаций для физических лиц, бизнеса и государства Украина.

Заявления принимаются по 13 категориям:

Вынужденное внутреннее перемещение. Смерть близкого члена семьи. Пропажа без вести близкого члена семьи. Серьезные телесные повреждения. Сексуальное насилие. Пытки либо бесчеловечное или унижающее достоинство обращение либо наказание. Лишение свободы. Принудительный труд или служба. Насильственное перемещение или депортация детей и взрослых. Повреждение или уничтожение жилой недвижимости. Повреждение или уничтожение нежилой недвижимости. Утрата доступа или контроля над недвижимостью на временно оккупированных территориях. Иные виды ущерба, которые постепенно добавляются.

Для начала работы Комиссии необходимо, чтобы Конвенцию ратифицировали как минимум 25 государств. Ожидается, что по оптимистичному сценарию первые решения о выплатах могут быть приняты во второй половине 2027 года.

Выплаты будут осуществляться из специального Компенсационного фонда, создание которого станет финальным этапом запуска всей системы. Первоначально предполагалось, что источником средств станут репарации от России, однако из-за риска многолетних задержек в ЕС начали искать альтернативные финансовые механизмы.

В частности, Еврокомиссия предложила Украине так называемый репарационный кредит в объеме 140 млрд евро, обеспеченный замороженными активами Центрального банка РФ. Согласно этому плану Россия сможет претендовать на возврат средств только после завершения войны и выплаты полноценных репараций.

По оценкам, около 260 млрд евро российских валютных резервов были заморожены западными странами еще в 2022 году. Из них примерно 183 млрд евро хранятся в международном депозитарии Euroclear в Бельгии, еще около 25 млрд евро — в частных банках Франции, Бельгии, Швеции, Кипра и Германии. Остальные активы размещены в Люксембурге, Швейцарии, Великобритании, США и Канаде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.