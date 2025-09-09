Практика судов
  1. В Украине

Налоговая объяснила, какие условия списания безнадежного налогового долга для ФЛП

21:17, 9 сентября 2025
Списание производится после решения суда о завершении процедуры банкротства.
Налоговая объяснила, какие условия списания безнадежного налогового долга для ФЛП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Списание безнадежного налогового долга является важным аспектом налогового регулирования, который позволяет физическим лицам – предпринимателям (ФЛП) освободиться от обязательств, которые уже не подлежат взысканию. Законодательство Украины предусматривает чёткие условия, при которых налоговый долг может быть признан безнадежным и подлежит списанию.

Налоговая служба в Тернопольской области сообщает, что налоговые органы списывают безнадежный налоговый долг (в том числе пеню и штрафы) в соответствии с Налоговым кодексом Украины и Порядком №220 (приказ Минфина от 28.07.2022 №220).

Когда долг считается безнадежным и подлежит списанию:

Банкротство – если физическое лицо или ФЛП признаны банкротом, а имущества не хватило для погашения долгов. Списание проводится после решения суда о завершении процедуры банкротства.

Истечение срока давности – если прошло 1095 дней с момента возникновения долга, при условии, что он не был взыскан. Однако сроки могут приостанавливаться в исключительных случаях (например, во время карантина или военных действий).

Форс-мажор – если долг возник из-за непреодолимых обстоятельств (война, стихийное бедствие и т.п.). В таком случае необходим сертификат Торгово-промышленной палаты.

Важные особенности:

Для плательщиков с временно оккупированных территорий сроки давности приостанавливаются на период АТО/ООС, пока они не перерегистрируются на подконтрольной Украине территории.

В 2020–2023 годах сроки давности также не исчислялись из-за карантина и военного положения.

С 01.08.2023 течение сроков возобновилось для большинства плательщиков, кроме тех, у кого долг возник до 24.02.2022 (для них он до сих пор «заморожен»).

Кто может подать на списание долга:

ФЛП, который перерегистрировался на подконтрольной территории Украины.

Ему могут списать долг в случае:

банкротства (заявление не обязательно, но можно подать);

истечения срока давности;

форс-мажора (по заявлению с сертификатом).

ФЛП, который не перерегистрировался, права на списание долга не имеет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

«Ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором»: Кабмин в результате отмены Хозяйственного кодекса утвердил порядок преобразования государственных предприятий и передачи государственного и коммунального имущества.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Печатать повестки смогут областные ТЦК – Кабмин принял постановление

Правительство решило ускорить процессы печати повесток.

Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

Документы по услугам в сфере строительства будут подаваться в бумажной форме.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду