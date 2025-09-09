Налоговая объяснила, какие условия списания безнадежного налогового долга для ФЛП

Списание производится после решения суда о завершении процедуры банкротства.

Списание безнадежного налогового долга является важным аспектом налогового регулирования, который позволяет физическим лицам – предпринимателям (ФЛП) освободиться от обязательств, которые уже не подлежат взысканию. Законодательство Украины предусматривает чёткие условия, при которых налоговый долг может быть признан безнадежным и подлежит списанию.

Налоговая служба в Тернопольской области сообщает, что налоговые органы списывают безнадежный налоговый долг (в том числе пеню и штрафы) в соответствии с Налоговым кодексом Украины и Порядком №220 (приказ Минфина от 28.07.2022 №220).

Когда долг считается безнадежным и подлежит списанию:

Банкротство – если физическое лицо или ФЛП признаны банкротом, а имущества не хватило для погашения долгов. Списание проводится после решения суда о завершении процедуры банкротства.

Истечение срока давности – если прошло 1095 дней с момента возникновения долга, при условии, что он не был взыскан. Однако сроки могут приостанавливаться в исключительных случаях (например, во время карантина или военных действий).

Форс-мажор – если долг возник из-за непреодолимых обстоятельств (война, стихийное бедствие и т.п.). В таком случае необходим сертификат Торгово-промышленной палаты.

Важные особенности:

Для плательщиков с временно оккупированных территорий сроки давности приостанавливаются на период АТО/ООС, пока они не перерегистрируются на подконтрольной Украине территории.

В 2020–2023 годах сроки давности также не исчислялись из-за карантина и военного положения.

С 01.08.2023 течение сроков возобновилось для большинства плательщиков, кроме тех, у кого долг возник до 24.02.2022 (для них он до сих пор «заморожен»).

Кто может подать на списание долга:

ФЛП, который перерегистрировался на подконтрольной территории Украины.

Ему могут списать долг в случае:

банкротства (заявление не обязательно, но можно подать);

истечения срока давности;

форс-мажора (по заявлению с сертификатом).

ФЛП, который не перерегистрировался, права на списание долга не имеет.

