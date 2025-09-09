Податкова пояснила, які умови списання безнадійного податкового боргу для ФОП

Списання проводиться після рішення суду про завершення процедури банкрутства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Списання безнадійного податкового боргу є важливим аспектом податкового регулювання, що дозволяє фізичним особам – підприємцям (ФОП) звільнитися від зобов’язань, які вже не мають перспективи стягнення. Законодавство України передбачає чіткі умови, за яких податковий борг може бути визнаний безнадійним та підлягати списанню.

Податкова служба у Тернопільській області розповідає, що податкові органи списують безнадійний податковий борг (у т.ч. пеню та штрафи) відповідно до Податкового кодексу України та Порядку №220 (наказ Мінфіну від 28.07.2022 №220).

Коли борг вважається безнадійним і підлягає списанню:

1. Банкрутство – якщо фізична особа чи ФОП визнані банкрутом, а майна не вистачило для погашення боргів. Списання проводиться після рішення суду про завершення процедури банкрутства.

2. Закінчення строку давності – якщо минуло 1095 днів із моменту виникнення боргу, за умови, що він не стягнений. Проте строки можуть зупинятися у виняткових випадках (наприклад, під час карантину чи воєнних дій).

3. Форс-мажор – якщо борг виник через непереборні обставини (війна, стихійне лихо тощо). У такому разі потрібен сертифікат Торгово-промислової палати.

Важливі особливості:

Для платників із тимчасово окупованих територій строки давності зупиняються на період АТО/ООС, доки вони не перереєструються на підконтрольній Україні території.

У 2020–2023 роках строки давності також не рахувалися через карантин та воєнний стан.

З 01.08.2023 перебіг строків відновився для більшості платників, крім тих, у кого борг виник до 24.02.2022 (для них він досі «заморожений»).

Хто може подати на списання боргу:

ФОП, який перереєструвався на підконтрольній території України.

Йому можуть списати борг у разі:

банкрутства (заява не обов’язкова, але можна подати);

закінчення строку давності;

форс-мажору (за заявою з сертифікатом).

ФОП, який не перереєструвався, права на списання боргу не має.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.