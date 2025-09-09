В Киеве будут судить налоговиков, которые торговали конфиденциальной информацией об украинцах

Двое налоговиков несанкционированно собирали из закрытой служебной базы данных информацию о физических и юридических лицах, копировали ее и отправляли сообщнику, который продавал ее за 100–300 долларов.

В Киеве будут судить двух сотрудников Государственной налоговой службы, которые собирали конфиденциальные данные из внутренней закрытой базы и передавали их своему знакомому, а тот за 100–300 долларов продавал их «клиентам». Об этом сообщила полиция Киева.

Следствие установило, что двое работников ГНС в возрасте 24 и 25 лет, имея доступ к закрытой служебной базе данных, где содержится конфиденциальная информация о гражданах Украины, несанкционированно собирали сведения о физических и юридических лицах, копировали их и отправляли 30-летнему товарищу, жителю Черновицкой области, который продавал данные за 100–300 долларов.

«Последний искал «клиентов» на закрытом российском хакерском форуме в «DarkNet». Оплату «продавец» принимал исключительно на криптокошелек, а полученные средства в дальнейшем распределялись между всеми участниками сделки», — заявили в полиции.

Во время обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли компьютерную и мобильную технику, а также флеш-накопители, подтверждающие незаконные операции. Дельцов задержали и сообщили им о подозрении.

На данный момент собраны все необходимые доказательства противоправной деятельности, а обвинительный акт направлен в суд. Теперь подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

