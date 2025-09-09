У Києві судитимуть податківців, які торгували конфіденційною інформацією про українців

Двоє податківців несанкціоновано збирали з закритої службової бази даних інформацію стосовно фізичних та юридичних осіб, копіювали її та надсилали спільнику, який продавав її за 100-300 доларів.

У Києві судитимуть двох співробітників Державної податкової служби збирали конфіденційні дані з внутрішньої закритої бази та передавали їх своєму знайомому, який за 100–300 доларів продавав її «клієнтам». Про це повідомила поліція Києва.

Слідство встановило, що двоє працівників ДПС віком 24 і 25 років, маючи доступ до закритої службової бази даних, у якій міститься конфіденційна інформація про громадян України, несанкціоновано збирали інформацію стосовно фізичних та юридичних осіб, копіювали її та надсилали 30-річному товаришу, мешканцю Чернівецької області, який продавав її за 100-300 доларів.

«Останній шукав «клієнтів» у закритому російському хакерському форумі на «DarkNet». Оплату «продавець» приймав лише на криптогаманець, а отримані кошти в подальшому розподілялись між всіма учасниками оборудки», - заявили у поліції.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські вилучили комп’ютерну, мобільну техніку та флеш-носії, які підтверджують незаконні операції. Ділків було затримано та повідомлено про підозру.

Наразі зібрано всі необхідні докази протиправної діяльності, а обвинувальний акт скеровано до суду. Тепер підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.

