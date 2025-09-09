В Гоструда объяснили, при каких условиях самозанятое лицо имеет право на пособие по беременности и родам

Женщина, которая работает на себя, имеет право на выплаты по беременности и родам, если она застрахована и не имеет долгов по уплате ЕСВ до открытия больничного.

Для женщин, ведущих независимую профессиональную деятельность или зарегистрированных как ФЛП, закон также предусматривает право на пособие по беременности и родам. Однако для получения этих выплат необходимо выполнить ряд условий, связанных со статусом застрахованного лица и своевременной уплатой единого социального взноса.

Право на страховые выплаты – пособие по беременности и родам имеют застрахованные лица.

К застрахованным лицам относятся физические лица, согласно законодательству подлежащие общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивающие (или за которых уплачиваются) страховые взносы.

То есть женщине, которая осуществляет независимую профессиональную деятельность, пособие по беременности и родам предоставляется при условии, что оно находится в статусе застрахованного лица и не имеет задолженности по уплате единого взноса за период до выдачи листка нетрудоспособности (за месяцы расчетного периода, а также месяц выдачи листка нетрудоспособности). Обязательное государственное социальное страхование.

Расчетный период — это 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления декретного отпуска.

Право на пособие по беременности и родам возникает при условии наступления 30 недель беременности во время пребывания в статусе лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность.

Основанием для назначения пособия по беременности и родам сформирован на основе медицинского заключения листок нетрудоспособности с причиной нетрудоспособности «Беременность и роды».є

