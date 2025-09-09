Практика судів
У Держпраці пояснили,за яких умов самозайнята особа має право на допомогу по вагітності та пологах

22:18, 9 вересня 2025
Жінка, яка працює на себе, має право на виплати по вагітності та пологах, якщо вона застрахована і не має боргів зі сплати ЄСВ до відкриття лікарняного.
Для жінок, які ведуть незалежну професійну діяльність або зареєстровані як ФОП, закон також передбачає право на допомогу по вагітності та пологах. Проте, щоб отримати ці виплати, необхідно виконати низку умов, пов’язаних зі статусом застрахованої особи та своєчасною сплатою єдиного соціального внеску.

Право на страхові виплати — допомогу по вагітності та пологах мають застраховані особи.

До застрахованих осіб належать фізичні особи, які згідно із законодавством підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачують (або за яких сплачуються) страхові внески.

Тобто жінці, яка провадить незалежну професійну діяльність, допомога по вагітності та пологах надається за умови, що вона перебуває в статусі застрахованої особи і не має заборгованості зі сплати єдиного внеску за період до видачі листка непрацездатності (за місяці розрахункового періоду, а також місяць видачі листка непрацездатності), що підтверджується даними з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Розрахунковий період — це 12 календарних місяців, що передують місяцю надання декретної відпустки.

Право на допомогу по вагітності та пологах виникає за умови настання 30 тижнів вагітності під час перебування в статусі особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку листок непрацездатності з причиною непрацездатності «Вагітність та пологи».

Держпраці

