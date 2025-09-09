Украинцам напомнили, дают ли выходной после сдачи крови

Работники, сдающие кровь, могут рассчитывать на дополнительный день отдыха.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сдача крови – это не только акт добра, но и процесс, предусматривающий определенные трудовые гарантии для донора. В законодательстве закреплены льготы, относящиеся к рабочему времени после донации.

Гоструд отмечает, что работник, сдающий кровь, имеет право на дополнительный выходной день. Его можно использовать сразу после донации или добавить в ежегодный отпуск.

Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно предупредить руководство не позднее одного рабочего дня до сдачи крови, подав соответствующее заявление.

Важно также предоставить документальное подтверждение факта донации – справку из пункта переливания крови. В условиях войны и постоянной потребности в донорах это право не только важно, но и актуально как никогда — каждый донор помогает спасать жизнь.

Прибавка к пенсии за донорство: кто имеет право и какие условия

Пенсионный фонд сообщает, что граждане, имеющие статус Почетного донора Украины и находящиеся на пенсии, могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к пенсии. Размер этой доплаты составляет 10% от актуального прожиточного минимума. Для трудоспособных лиц этот показатель к концу 2025 составляет 3028 грн.

Чтобы оформить дополнительную выплату, следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда и представить:

заявление на назначение надбавки;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНОКПП);

документ, подтверждающий статус почетного донора (Украина или СССР).

Почетным донором Украины становится тот, кто бесплатно осуществил 40 донаций крови или сдал 60 доз плазмы в пределах максимально допустимой нормы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.