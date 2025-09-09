Практика судів
Українцям нагадали, чи дають вихідний після здачі крові

22:36, 9 вересня 2025
Працівники, які здають кров, можуть розраховувати на додатковий день відпочинку.
Українцям нагадали, чи дають вихідний після здачі крові
Здача крові — це не лише акт добра, а й процес, що передбачає певні трудові гарантії для донора. У законодавстві закріплені пільги, які стосуються робочого часу після донації.

Держпраці зазначає, що працівник, який здає кров, має право на додатковий вихідний день. Його можна використати одразу після донації або додати до щорічної відпустки.

Щоб скористатися цією пільгою, потрібно попередити керівництво не пізніше ніж за один робочий день до здачі крові, подавши відповідну заяву.

Важливо також надати документальне підтвердження факту донації — довідку з пункту переливання крові. В умовах війни та постійної потреби у донорах це право не лише важливе, а й актуальне як ніколи — кожен донор допомагає рятувати життя.

Надбавка до пенсії за донорство: хто має право та які умови

Пенсійний фонд повідомляє, що громадяни, які мають статус Почесний донор України та перебувають на пенсії, можуть розраховувати на щомісячну надбавку до пенсії. Розмір цієї доплати становить 10% від актуального прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб цей показник до кінця 2025 року становить 3028 грн. 

Щоб оформити додаткову виплату, слід звернутися до територіального органу Пенсійного фонду та подати:

  • заяву на призначення надбавки;
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код (РНОКПП);
  • документ, що підтверджує статус почесного донора (України або СРСР).

Почесним донором України стає той, хто безоплатно здійснив 40 донацій крові або здав 60 доз плазми в межах максимально допустимої норми.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
