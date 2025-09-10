IT-компании Дия Сити уплатили рекордные 19,5 млрд грн налогов за 8 месяцев

За первые восемь месяцев 2025 года 2 318 действующих резидентов специального правового режима Дия Сити перечислили в сводный бюджет Украины 19,5 миллиарда гривен налогов. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
«Это на 81% (8,7 млрд грн) превышает поступления аналогичного периода прошлого года. В прошлом году за январь – август 1 339 компаний-резидентов обеспечили поступления на уровне 10,8 млрд гривен», – отметила Карнаух. Она подчеркнула, что в настоящее время в Реестре Дия Сити насчитывается более 2,8 тысячи компаний, из которых 2,4 тысячи являются действующими резидентами.
Структура налоговых поступлений в 2025 году выглядит так:
Карнаух подчеркнула, что специальный правовой режим Дия Сити создает уникальные возможности для ИТ-компаний инвестировать, создавать рабочие места и разрабатывать качественные продукты. «Налоги, уплаченные резидентами Дия Сити, – это вклад в более сильную Украину», – добавила она.
Кто может стать резидентом Дия Сити
Согласно Закону Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», резидентом Дия Сити может быть юридическое лицо, которое соответствует установленным требованиям и работает в сфере ИТ и цифровой экономики. В частности, это компании, занимающиеся:
