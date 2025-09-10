Практика судов
IT-компании Дия Сити уплатили рекордные 19,5 млрд грн налогов за 8 месяцев

07:36, 10 сентября 2025
Налоговые поступления выросли на 81% по сравнению с прошлым годом.
За первые восемь месяцев 2025 года 2 318 действующих резидентов специального правового режима Дия Сити перечислили в сводный бюджет Украины 19,5 миллиарда гривен налогов. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

«Это на 81% (8,7 млрд грн) превышает поступления аналогичного периода прошлого года. В прошлом году за январь – август 1 339 компаний-резидентов обеспечили поступления на уровне 10,8 млрд гривен», – отметила Карнаух. Она подчеркнула, что в настоящее время в Реестре Дия Сити насчитывается более 2,8 тысячи компаний, из которых 2,4 тысячи являются действующими резидентами.

Структура налоговых поступлений в 2025 году выглядит так:

  • налог и сбор на доходы физических лиц – 9,9 млрд грн (51%);
  • налог на добавленную стоимость – 6,4 млрд грн (33%);
  • налог на прибыль предприятий – 3,2 млрд грн (16%).

Карнаух подчеркнула, что специальный правовой режим Дия Сити создает уникальные возможности для ИТ-компаний инвестировать, создавать рабочие места и разрабатывать качественные продукты. «Налоги, уплаченные резидентами Дия Сити, – это вклад в более сильную Украину», – добавила она.

Кто может стать резидентом Дия Сити

Согласно Закону Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», резидентом Дия Сити может быть юридическое лицо, которое соответствует установленным требованиям и работает в сфере ИТ и цифровой экономики. В частности, это компании, занимающиеся:

  • компьютерным программированием, консультированием по вопросам информатизации и управлением компьютерным оборудованием;
  • изданием компьютерных игр и другого программного обеспечения;
  • предоставлением программных продуктов, в частности компьютерных игр, в режиме онлайн и веб-услуг по доставке программных приложений;
  • образовательной деятельностью в области информационных технологий;
  • обработкой данных и связанной с ней деятельностью;
  • обеспечением кибербезопасности информационно-коммуникационных систем, программных продуктов и информации, которая в них обрабатывается.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Решение ВККС должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания – Верховный Суд удовлетворил иск кандидата в апелляционные суды

Верховный Суд отменил решение ВККС, указав, что в ее решении должны отражаться сведения об оценке каждого элемента практического задания и количество баллов за каждый элемент, что будет свидетельствовать об отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода ВККС при оценивании.

Верховный Суд отменил решение ВККС в отношении кандидата, который не прошел этап собеседований в конкурсе в апелляционные суды

КАС ВС указал, что мотивированность решения ВККС о признании лица таким, что не подтвердило способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, является не только формальным соблюдением требований закона, а должна обеспечить соблюдение принципа правовой определенности.

Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

«Ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором»: Кабмин в результате отмены Хозяйственного кодекса утвердил порядок преобразования государственных предприятий и передачи государственного и коммунального имущества.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

