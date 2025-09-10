IT-компании Дия Сити уплатили рекордные 19,5 млрд грн налогов за 8 месяцев

Налоговые поступления выросли на 81% по сравнению с прошлым годом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За первые восемь месяцев 2025 года 2 318 действующих резидентов специального правового режима Дия Сити перечислили в сводный бюджет Украины 19,5 миллиарда гривен налогов. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

«Это на 81% (8,7 млрд грн) превышает поступления аналогичного периода прошлого года. В прошлом году за январь – август 1 339 компаний-резидентов обеспечили поступления на уровне 10,8 млрд гривен», – отметила Карнаух. Она подчеркнула, что в настоящее время в Реестре Дия Сити насчитывается более 2,8 тысячи компаний, из которых 2,4 тысячи являются действующими резидентами.

Структура налоговых поступлений в 2025 году выглядит так:

налог и сбор на доходы физических лиц – 9,9 млрд грн (51%);

налог на добавленную стоимость – 6,4 млрд грн (33%);

налог на прибыль предприятий – 3,2 млрд грн (16%).

Карнаух подчеркнула, что специальный правовой режим Дия Сити создает уникальные возможности для ИТ-компаний инвестировать, создавать рабочие места и разрабатывать качественные продукты. «Налоги, уплаченные резидентами Дия Сити, – это вклад в более сильную Украину», – добавила она.

Кто может стать резидентом Дия Сити

Согласно Закону Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», резидентом Дия Сити может быть юридическое лицо, которое соответствует установленным требованиям и работает в сфере ИТ и цифровой экономики. В частности, это компании, занимающиеся:

компьютерным программированием, консультированием по вопросам информатизации и управлением компьютерным оборудованием;

изданием компьютерных игр и другого программного обеспечения;

предоставлением программных продуктов, в частности компьютерных игр, в режиме онлайн и веб-услуг по доставке программных приложений;

образовательной деятельностью в области информационных технологий;

обработкой данных и связанной с ней деятельностью;

обеспечением кибербезопасности информационно-коммуникационных систем, программных продуктов и информации, которая в них обрабатывается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.