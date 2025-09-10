IT-компанії Дія Сіті сплатили рекордні 19,5 млрд грн податків за 8 місяців

Податкові надходження зросли на 81% порівняно з минулим роком.

За перші вісім місяців 2025 року 2 318 діючих резидентів спеціального правового режиму Дія Сіті перерахували до зведеного бюджету України 19,5 мільярда гривень податків. Про це повідомила виконувачка обов’язків Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

«Це на 81 % (8,7 млрд грн) перевищує надходження аналогічного періоду минулого року. Торік за січень – серпень 1 339 компаній-резидентів забезпечили надходження на рівні 10,8 млрд гривень», – зазначила Карнаух. Вона підкреслила, що наразі в Реєстрі Дія Сіті налічується понад 2,8 тисячі компаній, з яких 2,4 тисячі є діючими резидентами.

Структура податкових надходжень у 2025 році виглядає так:

податок та збір на доходи фізичних осіб – 9,9 млрд грн (51%);

податок на додану вартість – 6,4 млрд грн (33%);

податок на прибуток підприємств – 3,2 млрд грн (16%).

Карнаух наголосила, що спеціальний правовий режим Дія Сіті створює унікальні можливості для ІТ-компаній інвестувати, створювати робочі місця та розробляти якісні продукти. «Податки, сплачені резидентами Дія Сіті, – це внесок у сильнішу Україну», – додала вона.

Хто може стати резидентом Дія Сіті

Згідно із Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, яка відповідає встановленим вимогам і працює у сфері ІТ та цифрової економіки. Зокрема, це компанії, що займаються:

комп’ютерним програмуванням, консультуванням із питань інформатизації та керуванням комп’ютерним устаткуванням;

виданням комп’ютерних ігор та іншого програмного забезпечення;

наданням програмних продуктів, зокрема комп’ютерних ігор, у режимі онлайн та веб-послуг із доставки програмних додатків;

освітньою діяльністю в галузі інформаційних технологій;

обробленням даних і пов’язаною діяльністю;

забезпеченням кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється.

