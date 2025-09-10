Может ли работодатель изменять условия труда — разъяснение

Работодатели могут без уведомления и согласия работников перевести их на другую работу и в другую местность, однако в исключительных случаях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военное положение существенно повлияло на трудовые отношения в Украине. Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (№2136) предусматривает изменения для работодателей и работников, которые работают по трудовому договору.

Центральное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда напоминает: работодатель имеет право без предупреждения и согласия работника перевести его на другую работу или в другую местность. Это возможно в случаях, когда необходимо предотвратить или ликвидировать последствия боевых действий либо обеспечить критические потребности людей.

Однако действуют ограничения:

перевод возможен только там, где не ведутся боевые действия (в зоне боевых действий — только с согласия работника);

не допускается перевод при наличии медицинских противопоказаний;

заработная плата не может быть ниже средней на предыдущем месте работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.