Может ли работодатель изменять условия труда — разъяснение

Военное положение существенно повлияло на трудовые отношения в Украине. Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (№2136) предусматривает изменения для работодателей и работников, которые работают по трудовому договору.
Центральное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда напоминает: работодатель имеет право без предупреждения и согласия работника перевести его на другую работу или в другую местность. Это возможно в случаях, когда необходимо предотвратить или ликвидировать последствия боевых действий либо обеспечить критические потребности людей.
Однако действуют ограничения:
