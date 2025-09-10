Чи може роботодавець змінювати умови праці — роз’яснення

Роботодавці можуть без попередження і згоди працівників перевести їх на іншу роботу та в іншу місцевість, однак у виключних випадках.

Воєнний стан суттєво вплинув на трудові відносини в Україні. Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (№2136) передбачає зміни для роботодавців і працівників, які працюють за трудовим договором.

Центральне міжрегіональне управління Держпраці нагадує: роботодавець має право без попередження та згоди працівника перевести його на іншу роботу або в іншу місцевість. Це можливо у випадках, коли необхідно відвернути чи ліквідувати наслідки бойових дій або забезпечити критичні потреби людей.

Втім, діють обмеження:

переведення можливе лише там, де не ведуться бойові дії (у зоні бойових дій — тільки за згодою працівника);

не допускається переведення за наявності медичних протипоказань;

заробітна плата не може бути нижчою за середню на попередньому місці роботи.