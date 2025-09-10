Чи може роботодавець змінювати умови праці — роз’яснення

Воєнний стан суттєво вплинув на трудові відносини в Україні. Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (№2136) передбачає зміни для роботодавців і працівників, які працюють за трудовим договором.
Центральне міжрегіональне управління Держпраці нагадує: роботодавець має право без попередження та згоди працівника перевести його на іншу роботу або в іншу місцевість. Це можливо у випадках, коли необхідно відвернути чи ліквідувати наслідки бойових дій або забезпечити критичні потреби людей.
Втім, діють обмеження:
