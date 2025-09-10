Практика судов
Шмыгаль назвал суммы, которые страны ЕС готовы вложить в поддержку обороны Украины

10:32, 10 сентября 2025
6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС, которые блокирует Венгрия, могут направить на закупку оружия из США для нужд Украины.
Шмыгаль назвал суммы, которые страны ЕС готовы вложить в поддержку обороны Украины
На заседании в формате «Рамштайн» страны договорились о возможности направления 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС, который, как известно, продолжает блокировать Венгрия, на закупку американского вооружения для нужд Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, во время 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ЕС взял на себя обязательство передать 2 млн боеприпасов – 80% от этого показателя уже собрано.

«Инвестиции в оборонную промышленность с помощью механизма SAFE.

Поступление 4 млрд евро в октябре и 4 млрд евро в ноябре на поддержку Украины», – заявил он.

Также он сообщил, что Германия должна передать две системы Patriot и внесет вклад в инициативу PURL вместе с Канадой (по 500 млн евро). Кроме того, в PURL поступит 30 млн евро от Литвы, 100 млн евро от Бельгии и 5 млн евро от Латвии. К инициативе также присоединится Люксембург.

Среди других решений:

  • Норвегия выделит 8 млрд долларов на поддержку Украины в 2026 году и будет поставлять вооружение для бригады ВСУ.
  • Дания начнет работу совместного с Украиной предприятия по производству дальнобойного оружия.
  • Швеция завершает работы над 20-м пакетом помощи.
  • Литва выделит 30 млн евро на финансирование систем Patriot, которые будут поставлены Германией.
  • Чехия поставит более 1 млн боеприпасов в 2025 году, передаст более 80 единиц техники и будет готовить пилотов-инструкторов самолетов F-16.
  • Нидерланды выделят помощь в размере 1,2 млрд евро до конца года, а также 450 млн евро будет выделено на инициативу JUMPSTART для поддержки и обеспечения самолетов F-16 в Украине.
  • Польша подготовит новый пакет военной помощи.
  • Испания передаст боеприпасы к системе ПВО IRIS-T.
  • От Латвии поступит пакет поддержки объемом 2,5 млн евро и БТР Patria.
  • Франция передаст самолеты Mirage.

Кроме того, Великобритания, Канада, Германия будут финансировать производство дальнобойных ударных дронов, а Норвегия завершит контрактование дронов-перехватчиков.

Денис Шмыгаль

