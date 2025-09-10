Шмыгаль назвал суммы, которые страны ЕС готовы вложить в поддержку обороны Украины

На заседании в формате «Рамштайн» страны договорились о возможности направления 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС, который, как известно, продолжает блокировать Венгрия, на закупку американского вооружения для нужд Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, во время 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ЕС взял на себя обязательство передать 2 млн боеприпасов – 80% от этого показателя уже собрано.
«Инвестиции в оборонную промышленность с помощью механизма SAFE.
Поступление 4 млрд евро в октябре и 4 млрд евро в ноябре на поддержку Украины», – заявил он.
Также он сообщил, что Германия должна передать две системы Patriot и внесет вклад в инициативу PURL вместе с Канадой (по 500 млн евро). Кроме того, в PURL поступит 30 млн евро от Литвы, 100 млн евро от Бельгии и 5 млн евро от Латвии. К инициативе также присоединится Люксембург.
Среди других решений:
Кроме того, Великобритания, Канада, Германия будут финансировать производство дальнобойных ударных дронов, а Норвегия завершит контрактование дронов-перехватчиков.
