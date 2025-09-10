Практика судів
Шмигаль назвав суми, які країни ЄС готові вкласти у підтримку оборони України

10:32, 10 вересня 2025
6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС, які блокує Угорщина, можуть спрямувати для закупівлі зброї зі США для потреб України.
Під засідання у форматі «Рамштайн» країни домовилися про можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС, які, як відомо, продовжує блокувати Угорщина, для закупівлі американського озброєння для потреб України. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України ЄС взяв на себе зобов’язання передати 2 млн боєприпасів – 80% від цього показника вже зібрано.

«Інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE.

Наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України», - заявив він

Також він заявив, що Німеччина має передати дві систем Patriot та здійснить внесок в ініціативу PURL разом із Канадою (по 500 млн євро). Крім того, в PURL надійде 30 млн євро від Литви, 100 млн євро від Бельгії та 5 млн євро від Латвії. До ініціативи також доєднається Люксембург.

Серед інших рішень:

  • Норвегія виділить 8 млрд доларів на підтримку України у 2026 році та постачатиме озброєння для бригади ЗСУ.
  • Данія розпочне роботу спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї.
  • Швеція завершує роботи над 20-м пакетом допомоги.
  • Литва виділить 30 млн євро на фінансування систем Patriot, які будуть поставлені Німеччиною.
  • Чехія поставить більше 1 млн боєприпасів у 2025 році, передасть понад 80 одиниць техніки та готуватиме пілотів-інструкторів літаків F-16.
  • Нідерланди виділять допомогу у розмірі 1,2 млрд євро до кінця року, а також 450 млн євро буде виділено на ініціативу JUMPSTART для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні.
  • Польща підготовить новий пакет військової допомоги.
  • Іспанія передасть боєприпаси до системи ППО IRIS-T.
  • Від Латвії надійде пакет підтримки обсягом 2,5 млн євро та БТР Patria.
  • Франція передасть літаки Mirage.

Крім того, Велика Британія, Канада, Німеччина фінансуватимуть виготовлення далекобійних ударних дронів, а Норвегія завершить контрактування дронів-перехоплювачів.

Денис Шмигаль

