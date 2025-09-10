Шмигаль назвав суми, які країни ЄС готові вкласти у підтримку оборони України

Під засідання у форматі «Рамштайн» країни домовилися про можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС, які, як відомо, продовжує блокувати Угорщина, для закупівлі американського озброєння для потреб України. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
За його словами, під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України ЄС взяв на себе зобов’язання передати 2 млн боєприпасів – 80% від цього показника вже зібрано.
«Інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE.
Наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України», - заявив він
Також він заявив, що Німеччина має передати дві систем Patriot та здійснить внесок в ініціативу PURL разом із Канадою (по 500 млн євро). Крім того, в PURL надійде 30 млн євро від Литви, 100 млн євро від Бельгії та 5 млн євро від Латвії. До ініціативи також доєднається Люксембург.
Серед інших рішень:
Крім того, Велика Британія, Канада, Німеччина фінансуватимуть виготовлення далекобійних ударних дронів, а Норвегія завершить контрактування дронів-перехоплювачів.
