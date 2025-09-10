В Яровой Донецкой области возросло количество жертв авиаудара

В Яровой в результате обстрела погибли 25 человек.

В Яровой Донецкой области, где накануне россияне ударили по людям при раздаче пенсий, увеличилось число погибших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, 9 сентября оккупанты убили 28 мирных жителей Донецкой области. В частности, в Яровой погибли 25 человек, в Константиновке – двое, в Семеновке – один человек.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области в момент раздачи пенсий мирным жителям.

