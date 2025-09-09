Россияне атаковали Ярову в Донецкой области в тот момент, когда люди получали пенсии — более 20 погибших

Авиабомба попала в мирных жителей, когда они получали пенсии.

Фото: Игорь Смилянский

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на посёлок Яровая в Донецкой области в момент раздачи пенсий мирным жителям. В результате атаки более 20 человек погибли. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате вражеского удара по Яровой по меньшей мере 21 человек погиб и столько же ранено.

«Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, местные власти. Помогаем пострадавшим и устанавливаем точные последствия этого преступления. Об обновлении сообщу дополнительно», — отметил он.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский добавил, что среди раненых в Яровой начальница почтового отделения — Юлия.

Он отметил, что благодаря оперативной помощи, которую оказал сотруднице водитель «Укрпочты», угрозы жизни Юлии нет — она уже в больнице.

Смилянский указал, что достигнута договорённость с военно-гражданской администрацией об изменении процедуры выплаты пенсий в прифронтовой зоне.

«С начала войны мы постоянно меняли процедуры безопасности, и, как видно на видео, машина стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными. Но, видимо, кто-то сдал координаты. Мы договорились с ВГА изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне (детали я не буду комментировать публично), чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами», — написал Смилянский.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира.

«Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединённых Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцатки. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть», — подчеркнул Глава государства.

