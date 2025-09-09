Росіяни атакували Ярову на Донеччині в той момент, коли люди отримували пенсії — понад 20 загиблих

Авіабомба влучила в мирних мешканців, коли вони отримували пенсії.

Фото: Ігор Смілянський

Російські окупанти скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям. В результаті атаки понад 20 людей загинуло. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За даними очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, в результаті ворожого удару по Яровій щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено.

«Зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину. Про оновлення повідомлятиму додатково», - зазначив він.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський додав, що серед поранених у Яровій начальниця відділення пошти — Юлія.

Він зазначив, що завдяки оперативній допомозі, яку надав працівниці водій «Укрпошти», загрози життю Юлії немає — вона вже в лікарні.

Смілянський вказав, що є домовленість із військово-цивільною адміністрацією про зміну процедури виплати пенсій у прифронтовій зоні.

«Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати. Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами», - написав Смілянський.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу.

«Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть», - підкреслив Глава держави.

