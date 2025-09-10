У Яровій на Донеччині зросла кількість жертв авіаудару

В селищі Ярова внаслідок обстрілу загинули 25 людей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Яровій Донецької області, де напередодні росіяни вдарили по людях під час роздачі пенсій, збільшилося число загиблих. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 9 вересня окупанти вбили 28 мирних жителів Донеччини. Зокрема, у Яровій загинули 25 людей, у Костянтинівці – двоє, у Семенівці – одна людина.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.