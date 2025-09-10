Взятки передавали в коробках из-под кофе — во Львовской области разоблачили масштабную коррупционную схему в системе пробации

По информации ГБР, директор Центрального государственного учреждения Украины по пробации был организатором коррупционной схемы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований информирует о разоблачении масштабной коррупционной схемы в одном из ключевых учреждений системы пробации. Организатором схемы стал директор Центрального государственного учреждения Украины по вопросам пробации.

По данным следствия, директор организовал поборы из-за областных руководителей — они требовали деньги из подчиненных и отправляли их в Киев, маскируя в коробках из-под кофе.

Для разветвления преступной схемы по всей Львовской области были привлечены еще пять руководителей районных отделов пробации. Они под давлением заставляли работников отдавать часть премий под угрозой снижения выплат в несколько раз или других санкций.

Только во Львовской области задокументировано получение более 75 тысяч гривен неправомерной выгоды за несколько месяцев.

Директору и львовскому руководителю уже объявили подозрение, а также провели более 30-ти обысков. В изъятых коробках нашли наличные деньги, которые уже признали взяткой. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.