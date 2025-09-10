Практика судів
  1. В Україні

Хабарі передавали у коробках з-під кави — на Львівщині викрили масштабну корупційну схему у системі пробації

11:51, 10 вересня 2025
За інформацією ДБР, директор Центральної державної установи України з питань пробації був організатором корупційної схеми.
Державне бюро розслідувань інформує про викриття масштабної корупційної схеми в одній з ключових установ системи пробації. Зазначається, що організатором схеми став директор Центральної державної установи України з питань пробації.

За даними слідства, директор організував побори через обласних керівників — вони вимагали гроші з підлеглих і відправляли їх до Києва, маскуючи у коробках з-під кави.

Для розгалуження злочинної схеми по всій Львівській області було залучено ще п’ятьох керівників районних відділів пробації. Вони під тиском змушували працівників віддавати частину премій під загрозою зниження виплат у кілька разів або інших санкцій.

Тільки у Львівській області задокументовано отримання понад 75 тисяч гривень неправомірної вигоди за декілька місяців. 

Директору та львівському керівнику вже оголосили підозру, а також провели понад 30 обшуків. У вилучених коробках знайшли готівку, яку вже визнали хабарем. Слідство триває.

ДБР

