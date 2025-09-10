Убийство двух школьников в Винницкой области — задержанным оказался бывший учитель детей

Правоохранители задержали 23-летнего учителя, который, вероятно, причастен к убийству двух своих учеников.

Фото: ОГП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в городе Шаргород Винницкой области возле городской больницы нашли тела двух подростков с ножевыми ранениями. Позже правоохранители задержали подозреваемого в убийстве.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что задержан 23-летний учитель, который, вероятно, причастен к убийству двух своих учеников.

«Злоумышленник, дождавшись детей, которые шли в школу, внезапно нанес им колото-резаные проникающие ранения в область шеи. Дети вследствие полученных травм умерли во время оказания неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся», — заявили в ОГП.

Отмечается, что личности потерпевших установлены. Это ученики 10 и 11 классов местного лицея.

«Вероятный злоумышленник, который совершил дерзкое убийство двух подростков, задержан. Им оказался местный житель 2002 года рождения, их бывший учитель», — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Готовится сообщение о подозрении и ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.