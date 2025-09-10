Вбивство двох школярів на Вінниччині — затриманим виявився колишній вчитель дітей

Правоохоронці затримали 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в місті Шаргород Вінницької області біля міської лікарні знайшли тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів.

«Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік», - заявили у ОГП.

Зазначається, що особи потерпілих встановлені. Це учні 10 та 11 класу місцевого ліцею.

«Ймовірного зловмисника, який вчинив зухвале вбивство двох підлітків, затримано. Ним виявився місцевий мешканець 2002 року народження, їхній колишній вчитель», - повідомили у прокуратурі.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

