Минобороны внедрило новую систему аудита контрактов на вооружение

Министерство обороны Украины завершило трансформацию системы обеспечения качества продукции оборонного назначения, перейдя от тотального контроля к современной модели партнерских отношений с производителями, основанной на международных стандартах НАТО и Европейского Союза. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Комплексный подход и персональная ответственность

Новая система обеспечения качества предусматривает комплексный подход, который охватывает:

управление качеством на всех этапах производства;

проверку способности предприятий;

проведение аудита и сертификации;

предотвращение дефектов;

интеграцию в международную систему обеспечения качества с взаимным признанием со странами НАТО и другими партнерами.

Основой системы стали стандарты ISO и AQAP (Allied Quality Assurance Publications) НАТО, а также принципы риск-менеджмента и доверия к производителям. Ключевым нововведением является законодательно закрепленная персональная ответственность производителей за качество их продукции. Это должно мотивировать предприятия внедрять современные системы менеджмента качества и постоянно совершенствовать производственные процессы.

Минобороны создало национальную систему обеспечения качества, которая включает специализированное структурное подразделение, территориальные органы, нормативно-правовую базу, информационно-коммуникационную систему и механизмы взаимного признания со странами НАТО. Территориальные подразделения проводят аудиты систем менеджмента качества на предприятиях, мониторят производственные процессы и инспектируют отдельные этапы производства. В их составе созданы специализированные отделы, отвечающие за качество серийного производства, ремонта, разработок и модернизации. Эти подразделения сопровождают государственные контракты, в частности проекты, связанные с высокотехнологичными и высокостоимостными образцами вооружения и военной техники.

