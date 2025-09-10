Міноборони впровадило нову систему аудиту контрактів на озброєння

Модель партнерства з виробниками відповідає стандартам НАТО та ЄС.

Міністерство оборони України завершило трансформацію системи забезпечення якості продукції оборонного призначення, перейшовши від тотального контролю до сучасної моделі партнерських відносин із виробниками, що базується на міжнародних стандартах НАТО та Європейського Союзу. Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

Комплексний підхід і персональна відповідальність

Нова система забезпечення якості передбачає комплексний підхід, який охоплює:

управління якістю на всіх етапах виробництва;

перевірку спроможності підприємств;

проведення аудиту та сертифікації;

запобігання дефектам;

інтеграцію в міжнародну систему забезпечення якості з взаємним визнанням із країнами НАТО та іншими партнерами.

Основою системи стали стандарти ISO та AQAP (Allied Quality Assurance Publications) НАТО, а також принципи ризик-менеджменту та довіри до виробників. Ключовою новацією є законодавчо закріплена персональна відповідальність виробників за якість їхньої продукції. Це має мотивувати підприємства впроваджувати сучасні системи менеджменту якості та постійно вдосконалювати виробничі процеси.

Міноборони створило національну систему забезпечення якості, яка включає спеціалізований структурний підрозділ, територіальні органи, нормативно-правову базу, інформаційно-комунікаційну систему та механізми взаємного визнання з країнами НАТО. Територіальні підрозділи проводять аудити систем менеджменту якості на підприємствах, моніторять виробничі процеси та інспектують окремі етапи виробництва. У їх складі створено спеціалізовані відділи, які відповідають за якість серійного виробництва, ремонту, розробок і модернізації. Ці підрозділи супроводжують державні контракти, зокрема проєкти, пов’язані з високотехнологічними та високовартісними зразками озброєння та військової техніки.

