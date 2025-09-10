Практика судов
  1. В Украине

iPhone 17 — личная вещь или коммерческий товар: украинцам объяснили нюансы ввоза техники

13:50, 10 сентября 2025
Государственная таможенная служба сообщила, что отправить из-за границы новый смартфон iPhone 17 в посылке, задекларировав его как сувенир за 10 грн, не получится.
Фото: customs.gov.ua
Как известно, Apple представила 5 новинок — iPhone 17 в пяти цветах и новые AirPods Pro 3 с ИИ и онлайн-переводом. Цены на iPhone 17 будут начинаться от 799 долларов.

Государственная таможенная служба Украины решила напомнить гражданам нюансы ввоза новой техники из-за границы. Там отметили, что ввоз техники на таможенную территорию Украины регулируется законодательством, которое определяет, в каких случаях устройства считаются личными вещами, а когда — коммерческими товарами.

К личным вещам относятся предметы, необходимые гражданину для собственного пользования во время поездки. Это могут быть мобильные телефоны, ноутбуки или планшеты, периферийное оборудование и другие вещи, не имеющие коммерческого характера.

В случае, когда кроме личных вещей граждане перевозят купленные за границей товары, таможенная служба напомнила о нормах «беспошлинного» ввоза на территорию Украины.

«Один человек может ввезти товары на сумму до 500 евро при перемещении автомобильным, железнодорожным или морским транспортом. В случае пересечения границы пешком лимит составляет 50 евро.

Эти правила действуют при условии, что поездки совершаются не чаще одного раза в течение 72 часов. В случае более частых пересечений границы — все товары подлежат декларированию и налогообложению, независимо от их стоимости или количества.

Превышение установленных норм также обязывает задекларировать товары и уплатить соответствующие таможенные платежи».

Таможенная служба также напомнила о возможности выбора гражданами одного из коридоров таможенного контроля — «зеленого» или «красного». В частности, «зеленый» коридор следует использовать, если человек перемещает товары в пределах указанных выше норм и у него отсутствуют предметы, подлежащие обязательному декларированию.

«— А можно ли, — спросите вы, — отправить новый смартфон в посылке, задекларировав его как сувенир за 10 грн?

— Нет, — ответим мы. — Такое перемещение считается нарушением таможенных правил. Международные почтовые отправления проходят сканирование современными системами, поэтому скрыть технику не получится.

Итак, понимаем, что iPhone 17 — тренд сезона, но таможенные правила — must have!», — добавила таможенная служба.

Apple телефон

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд указал, что денежная компенсация за разрушенное до 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии жилье выплачивается в пределах 300 000 грн

То, что государство потом разработало другие механизмы компенсации, не свидетельствует о дискриминации граждан, жилье которых было разрушено до 24 февраля, — Верховный Суд.

ГБР разоблачило директора «Центра пробации» Олега Янчука на схеме незаконного обогащения

Суммы «откатов» составляли от 1000 до 6000 грн с одного работника — Минюст.

Кабмин может регулировать размер социальных выплат военнослужащим, исходя из финансовых возможностей государства — Верховный Суд

Исчисление размеров окладов по воинским званиям военнослужащих осуществляется исходя из размера 1762 грн, а не из прожиточного минимума — Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу воинской части по делу о перерасчете денежного довольствия.

Верховный Суд высказался о назначении наказания в случае совершения нового преступления во время испытательного срока

В случае совершения нового преступления во время испытательного срока, наказание, от которого лицо было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору — Верховный Суд.

Кабмин внес новый законопроект о налогах с граждан, которые продают вещи или оказывают услуги через онлайн-платформы

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые оказывают услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

