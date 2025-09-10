iPhone 17 — личная вещь или коммерческий товар: украинцам объяснили нюансы ввоза техники

Государственная таможенная служба сообщила, что отправить из-за границы новый смартфон iPhone 17 в посылке, задекларировав его как сувенир за 10 грн, не получится.

Как известно, Apple представила 5 новинок — iPhone 17 в пяти цветах и новые AirPods Pro 3 с ИИ и онлайн-переводом. Цены на iPhone 17 будут начинаться от 799 долларов.

Государственная таможенная служба Украины решила напомнить гражданам нюансы ввоза новой техники из-за границы. Там отметили, что ввоз техники на таможенную территорию Украины регулируется законодательством, которое определяет, в каких случаях устройства считаются личными вещами, а когда — коммерческими товарами.

К личным вещам относятся предметы, необходимые гражданину для собственного пользования во время поездки. Это могут быть мобильные телефоны, ноутбуки или планшеты, периферийное оборудование и другие вещи, не имеющие коммерческого характера.

В случае, когда кроме личных вещей граждане перевозят купленные за границей товары, таможенная служба напомнила о нормах «беспошлинного» ввоза на территорию Украины.

«Один человек может ввезти товары на сумму до 500 евро при перемещении автомобильным, железнодорожным или морским транспортом. В случае пересечения границы пешком лимит составляет 50 евро.

Эти правила действуют при условии, что поездки совершаются не чаще одного раза в течение 72 часов. В случае более частых пересечений границы — все товары подлежат декларированию и налогообложению, независимо от их стоимости или количества.

Превышение установленных норм также обязывает задекларировать товары и уплатить соответствующие таможенные платежи».

Таможенная служба также напомнила о возможности выбора гражданами одного из коридоров таможенного контроля — «зеленого» или «красного». В частности, «зеленый» коридор следует использовать, если человек перемещает товары в пределах указанных выше норм и у него отсутствуют предметы, подлежащие обязательному декларированию.

«— А можно ли, — спросите вы, — отправить новый смартфон в посылке, задекларировав его как сувенир за 10 грн?

— Нет, — ответим мы. — Такое перемещение считается нарушением таможенных правил. Международные почтовые отправления проходят сканирование современными системами, поэтому скрыть технику не получится.

Итак, понимаем, что iPhone 17 — тренд сезона, но таможенные правила — must have!», — добавила таможенная служба.

