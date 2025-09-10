IPhone 17 — особиста річ чи комерційний товар: українцям пояснили нюанси ввезення гаджетів

Практика судів
13:50, 10 вересня 2025
Державна митна служба повідомила, що відправити з-за кордону новий смартфон IPhone 17 у посилці, задекларувавши його як сувенір за 10 грн, не вийде.
Фото: customs.gov.ua
Як відомо, Apple представила 5 новинок – iPhone 17 у п’яти кольорах та нові AirPods Pro 3 із ШІ та онлайн-перекладом. Ціни на iPhone 17 стартуватимуть від 799 доларів.

Державна митна служба України вирішила нагадати громадянам нюанси ввезення нової техніки з-за кордону.

Там зазначили, що ввезення техніки на митну територію України регулюється законодавством, яке визначає, у яких випадках пристрої вважаються особистими речами, а коли — комерційними товарами.

До особистих речей належать предмети, необхідні громадянину для власного користування під час поїздки. Це можуть бути мобільні телефони, ноутбуки чи планшети, периферійне обладнання та інші речі, що не мають комерційного характеру.

У випадку, коли крім особистих речей громадяни перевозять придбані за кордоном товари, митна служба нагадала про норми «безмитного» ввезення на територію України.

«Одна особа може ввезти товари на суму до 500 євро при переміщенні автомобільним, залізничним чи морським транспортом. У разі перетину кордону пішки ліміт становить 50 євро.

Ці правила діють за умови, якщо поїздки здійснюються не частіше одного разу протягом 72 годин. У разі частіших перетинів кордону - усі товари підлягають декларуванню та оподаткуванню, незалежно від їхньої вартості чи кількості.

Перевищення встановлених норм також зобов’язує задекларувати товари та сплатити відповідні митні платежі.

Митна служба також нагадала про можливість обрання громадянами одного із коридорів митного контролю – «зеленого» чи «червоного». Зокрема, «зелений» коридор слід використовувати, якщо особа переміщує товари в межах зазначених вище норм та у неї відсутні предмети, які підлягають обов'язковому декларуванню.

«- А чи можна, - запитаєте ви, - відправити новий смартфон у посилці, задекларувавши його як сувенір за 10 грн?

- Ні, - відповімо ми. - Таке переміщення вважається порушенням митних правил. Міжнародні поштові відправлення проходять сканування сучасними системами, тож приховати техніку не вийде.

Отже, розуміємо, що IPhone 17- тренд сезону, але митні правила - must have!», - додала митна служба.

