В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Утром 10 сентября землетрясение произошло в Верхнянской общине в Калушском районе Ивано-Франковской области. Магнитуда землетрясения – 2,7 по шкале Рихтера. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Источник землетрясения расположен на глубине 10 км.
Отмечается, что землетрясение относится к неощутимым.
Ранее мы писали, что на Буковине произошло землетрясение.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.