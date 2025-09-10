В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен на глубине 10 километров.

Утром 10 сентября землетрясение произошло в Верхнянской общине в Калушском районе Ивано-Франковской области. Магнитуда землетрясения – 2,7 по шкале Рихтера. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Отмечается, что землетрясение относится к неощутимым.

