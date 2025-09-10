На Івано-Франківщині стався землетрус

Епіцентр землетрусу був розташований на глибині 10 кілометрів.

Вранці 10 вересня землетрус стався у Верхнянській громаді, що у Калуському районі на Івано-Франківщині. Магнітуда землетрусу — 2,7 за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що джерело землетрусу розташоване на глибині 10 км.

Зазначається, що землетрус відносять до невідчутних.

