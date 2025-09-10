В НАБУ заявили о начале служебного расследования по фактам, изложенным СБУ, о лжи в декларации должностного лица НАБУ

В случае подтверждения информации о сокрытии квартиры должностным лицом НАБУ в Бюро пообещали принять административные меры.

В Национальном антикоррупционном бюро отреагировали на обнародованную Службой безопасности Украины информацию о вероятной лжи в декларации заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ.

«НАБУ начинает служебное расследование по фактам, изложенным в материалах Службы безопасности Украины. В случае подтверждения обнародованной информации Бюро примет предусмотренные внутренними процедурами административные меры», отметили в Бюро.

Напомним, Служба безопасности Украины, Офис Генпрокурора и ГБР разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ в недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. По материалам дела, он пытался скрыть недвижимость, которую он приобрел во время полномасштабного вторжения, но зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации.

Отдельно СБУ отмечает, что «кроме недостоверного декларирования правоохранители установили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории, но фигурант не указал это, заполняя документы на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон».

По результатам комплексной проверки СБУ прекратила ему допуск к государственной тайне.

По данным СМИ, речь может идти о детективе НАБУ Виталии Тебекине. Ранее медиа сообщали, что у него летом 2025 года проводились обыски.

В свою очередь, в НАБУ указали, что во второй половине 2024 года Управление внутреннего контроля НАБУ проводило проверку личных, деловых и моральных качеств указанного детектива как кандидата на должность. Указанная проверка проводилась в отношении кандидата и членов его семьи, не касалась третьих лиц и не выявила фактов недостоверного декларирования.

« После проведения 21 июля 2025 года Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований обысков и изъятия личной техники у сотрудников НАБУ Управление внутреннего контроля НАБУ направило указанным органам и Офису Генерального прокурора официальные письма с просьбой незамедлительно проинформировать УВК в случае выявления фактов противоправных действий со стороны сотрудников НАБУ и включить УВК в состав следственной группы. В настоящее время указанные органы официально не сообщали УВК НАБУ об обнаруженных фактах в отношении упомянутого детектива и не включили детективов УВК в состав следственных групп.

СБУ и ГБР будут просить для указанного детектива меру пресечения в виде залога и отстранения от должности. Дело будет рассматривать Печерский суд города Киева», добавили в НАБУ.

