Практика судов
  1. В Украине

В НАБУ заявили о начале служебного расследования по фактам, изложенным СБУ, о лжи в декларации должностного лица НАБУ

14:55, 10 сентября 2025
В случае подтверждения информации о сокрытии квартиры должностным лицом НАБУ в Бюро пообещали принять административные меры.
В НАБУ заявили о начале служебного расследования по фактам, изложенным СБУ, о лжи в декларации должностного лица НАБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальном антикоррупционном бюро отреагировали на обнародованную Службой безопасности Украины информацию о вероятной лжи в декларации заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ.

«НАБУ начинает служебное расследование по фактам, изложенным в материалах Службы безопасности Украины. В случае подтверждения обнародованной информации Бюро примет предусмотренные внутренними процедурами административные меры», отметили в Бюро.

Напомним, Служба безопасности Украины, Офис Генпрокурора и ГБР разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ в недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. По материалам дела, он пытался скрыть недвижимость, которую он приобрел во время полномасштабного вторжения, но зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации.

Отдельно СБУ отмечает, что «кроме недостоверного декларирования правоохранители установили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории, но фигурант не указал это, заполняя документы на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон».

По результатам комплексной проверки СБУ прекратила ему допуск к государственной тайне.

По данным СМИ, речь может идти о детективе НАБУ Виталии Тебекине. Ранее медиа сообщали, что у него летом 2025 года проводились обыски.

В свою очередь, в НАБУ указали, что во второй половине 2024 года Управление внутреннего контроля НАБУ проводило проверку личных, деловых и моральных качеств указанного детектива как кандидата на должность. Указанная проверка проводилась в отношении кандидата и членов его семьи, не касалась третьих лиц и не выявила фактов недостоверного декларирования.

« После проведения 21 июля 2025 года Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований обысков и изъятия личной техники у сотрудников НАБУ Управление внутреннего контроля НАБУ направило указанным органам и Офису Генерального прокурора официальные письма с просьбой незамедлительно проинформировать УВК в случае выявления фактов противоправных действий со стороны сотрудников НАБУ и включить УВК в состав следственной группы. В настоящее время указанные органы официально не сообщали УВК НАБУ об обнаруженных фактах в отношении упомянутого детектива и не включили детективов УВК в состав следственных групп.

СБУ и ГБР будут просить для указанного детектива меру пресечения в виде залога и отстранения от должности. Дело будет рассматривать Печерский суд города Киева», добавили в НАБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ СБУ декларация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают упростить пребывание в Украине представителям «колониальных народов РФ», которые подверглись притеснениям — включая граждан РФ

Законопроект об упрощении процедур въезда и легализации пребывания в Украине для «представителей колониальных народов РФ», в частности, граждан РФ, которые подверглись притеснениям, который внес Ярослав Юрчишин вместе с коллегами, рекомендовали к принятию.

Верховный Суд указал, что денежная компенсация за разрушенное до 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии жилье выплачивается в пределах 300 000 грн

То, что государство потом разработало другие механизмы компенсации, не свидетельствует о дискриминации граждан, жилье которых было разрушено до 24 февраля, — Верховный Суд.

ГБР разоблачило директора «Центра пробации» Олега Янчука на схеме незаконного обогащения

Суммы «откатов» составляли от 1000 до 6000 грн с одного работника — Минюст.

Кабмин может регулировать размер социальных выплат военнослужащим, исходя из финансовых возможностей государства — Верховный Суд

Исчисление размеров окладов по воинским званиям военнослужащих осуществляется исходя из размера 1762 грн, а не из прожиточного минимума — Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу воинской части по делу о перерасчете денежного довольствия.

Верховный Суд высказался о назначении наказания в случае совершения нового преступления во время испытательного срока

В случае совершения нового преступления во время испытательного срока, наказание, от которого лицо было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору — Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду