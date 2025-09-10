В НАБУ заявили про початок службового розслідування щодо викладених СБУ фактів про брехню в декларації посадовця НАБУ

У разі підтвердження інформації стосовно приховування квартири посадовцем НАБУ в Бюро пообіцяли вжити адміністративні заходи.

У Національному антикорупційному бюро відреагували на оприлюднену Службою безпеки України інформацію про ймовірну брехню в декларації заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ.

«НАБУ розпочинає службове розслідування щодо фактів, викладених у матеріалах Служби безпеки України. У разі підтвердження оприлюдненої інформації Бюро вживатиме передбачених внутрішніми процедурами адміністративних заходів», зазначили у Бюро.

Нагадаємо, Служба безпеки України, Офіс Генпрокурора і ДБР викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості. За матеріалами справи, він намагався приховати нерухомість, яку він придбав під час повномасштабного вторгнення, але зареєстрував на підставну особу і не вказав у своїй декларації.

Окремо СБУ зазначає, що «окрім недостовірного декларування правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території, але фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон».

За результатами комплексної перевірки СБУ припинила йому допуск до державної таємниці.

За даними ЗМІ, мова може йти про детектива НАБУ Віталія Тєбєкіна. Раніше медіа повідомляли, що у нього влітку 2025 року проводилися обшуки.

В свою чергу, у НАБУ вказали, що у другій половині 2024 року Управління внутрішнього контролю НАБУ проводило перевірку особистих, ділових і моральних якостей вказаного детектива як кандидата на посаду. Зазначена перевірка проводилися щодо кандидата та членів його сімʼї, не стосувалася третіх осіб та не виявила фактів недостовірного декларування.

«Після проведення 21 липня 2025 року Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань обшуків та вилучення особистої техніки у співробітників НАБУ Управління внутрішнього контролю НАБУ надіслало вказаним органам та Офісу Генерального прокурора офіційні листи з проханням невідкладно поінформувати УВК у разі виявлення фактів протиправних дій з боку працівників НАБУ та включити УВК до складу слідчої групи. На даний час вказані органи офіційно не повідомляли УВК НАБУ про виявлені факти щодо згаданого детектива та не включили детективів УВК до складу слідчих груп.

СБУ та ДБР проситимуть для вказаного детектива запобіжний захід у вигляді застави та відсторонення від посади. Справу розглядатиме Печерський суд міста Києва», додали у НАБУ.

