Кто из пенсионеров может рассчитывать на 100% скидку на оплату коммунальных услуг

23:54, 10 сентября 2025
Пенсионный фонд объясняет, какие нужные документы нужны и куда обратиться за льготой на оплату коммунальных услуг.
Пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию, могут воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Эта льгота касается:

педагогических работников;

медицинских и фармацевтических работников;

специалистов по защите растений;

работников музеев и библиотек;

работников государственных и коммунальных учреждений культуры, а также учреждений образования в сфере культуры.

В то же время пенсионерам, которые ранее работали по таким профессиям, для получения льготы необходимо иметь не менее трёх лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу (приказ Министерства труда и социальной политики Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства культуры и туризма Украины от 13.09.2006 № 341/651/619/769, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 10.11.2006 за № 1193/13067).

Право на льготу зависит от дохода семьи льготника

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчёте на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240,0 грн).

Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца текущего календарного года.

На членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.

Необходимые документы

Пенсионеру, который состоит на учёте в Реестре лиц, имеющих право на льготу, для назначения выплаты необходимо предоставить:

– заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твёрдого топлива и сжиженного газа;

– документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выданную отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрацией или администрацией учреждения (заведения), где человек работал, сельским или поселковым советом (в случае ликвидации учреждения и т. п.) на основании записей в трудовой книжке.

Как обратиться

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:

– лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад, центры предоставления административных услуг;

– по почте – на адрес органа Фонда;

– онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение “Пенсионный фонд” или через портал “Дія”.

