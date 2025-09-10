Хто з пенсіонерів може розраховувати на 100% знижку на оплату комунальних послуг

Пенсійний фонд пояснює, які потрібні документи потрібні та куди звернутися за пільгою на оплату комунальних послуг.

Пенсіонери окремих професій, які працювали у сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію, можуть скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Ця пільга стосується:

педагогічних працівників;

медичних і фармацевтичних працівників;

спеціалістів із захисту рослин;

працівників музеїв і бібліотек;

працівників державних та комунальних установ культури, а також закладів освіти у сфері культури.

Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу (наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.11.2006 за № 1193/13067).

Право на пільгу залежить від доходу сім’ї пільговика

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240,0 грн).

Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року.

На членів сім’ї пільговика зазначена пільга не поширюється.

Необхідні документи

Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати:

– заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

– документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці.

Як звернутися

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів:

– особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

– поштою – на адресу органу Фонду;

– онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фонд” чи через портал “Дія”.

