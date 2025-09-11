В Хмельницкой области мужчина угнал автомобиль Укрпочты, документы и деньги водителя

Под видом трудоустройства мужчина угнал машину Укрпочты.

В Хмельницкой области 37-летний мужчина получил подозрение из-за кражи авто Укрпочты, сообщает областная прокуратура.

В городе Шепетовка мужчина угнал служебный автомобиль Укрпочты после того, как под видом поиска работы подошел к водителю и завел разговор. В момент, когда водитель отвлекся, злоумышленник оттолкнул его, сел за руль и уехал.

Внутри авто он также завладел телефоном работника, 10 тысячами гривен и водительским удостоверением.

Впоследствии угонщик повредил транспортное средство и покинул его.

Правоохранители задержали вора, пока он под стражей.

