На Хмельниччині чоловік викрав автомобіль Укрпошти, документи та гроші водія

Під виглядом працевлаштування чоловік викрав машину Укрпошти.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині 37-річний чоловік отримав підозру через крадіжку авто Укрпошти, повідомляє обласна прокуратура.

У місті Шепетівка чоловік викрав службовий автомобіль Укрпошти після того, як під виглядом пошуку роботи підійшов до водія та завів розмову. В момент, коли водій відволікся, зловмисник відштовхнув його, сів за кермо та поїхав.

Усередині авто він також заволодів телефоном працівника, 10 тисячами гривень та водійським посвідченням.

Згодом викрадач пошкодив транспортний засіб і покинув його.

Правоохоронці затримали крадія, наразі він під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.