На Хмельниччині чоловік викрав автомобіль Укрпошти, документи та гроші водія

07:00, 11 вересня 2025
Під виглядом працевлаштування чоловік викрав машину Укрпошти.
На Хмельниччині чоловік викрав автомобіль Укрпошти, документи та гроші водія
На Хмельниччині 37-річний чоловік отримав підозру через крадіжку авто Укрпошти, повідомляє обласна прокуратура.

У місті Шепетівка чоловік викрав службовий автомобіль Укрпошти після того, як під виглядом пошуку роботи підійшов до водія та завів розмову. В момент, коли водій відволікся, зловмисник відштовхнув його, сів за кермо та поїхав.

Усередині авто він також заволодів телефоном працівника, 10 тисячами гривень та водійським посвідченням.

Згодом викрадач пошкодив транспортний засіб і покинув його.

Правоохоронці затримали крадія, наразі він під вартою. 

