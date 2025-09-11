Ссора переросла в резню: на Хмельнитчине женщина во время конфликта набросилась с ножом на мужчину

24-летняя женщина чуть не убила мужчину во время ссоры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области 24-летнюю женщину подозревают в убийстве мужчины, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры ударила своего мужа ножом трижды в грудь и живот.

Мужчина получил тяжелые травмы, опасные для жизни.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За совершенное женщине грозит до 8 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.